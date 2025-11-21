Hírlevél

Hétvégére megérkezik a tél – havazás, havas eső várható

A mai kiadós eső után a hétvégén téliesre fordul az idő, a Dunántúlon pár centiméteres hótakaró is lehet – írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.
tél

Ma borult, párás időre számíthatunk. Reggelig sokfelé várható kiadós eső, a Bakonyban és a Mecsekben havazás, havas eső. Napközben átmenetileg kevesebb helyen, inkább keleten eshet az eső. 

Délutántól aztán újra egyre többfelé jön eső, mely az éjszaka folyamán a Dunántúlon havazásba válthat.

 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton borult marad az ég. A nap első felében sokfelé lesz csapadék:

 az esőt egyre többfelé havazás válthatja fel, a Dunántúlon néhány cm-es hótakaró is kialakulhat.

 Délután átmenetileg csökken a felhőzet. Az északi szél többfelé lesz erős. 0 és +5 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap reggel még szórványosan, napközben inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő havazás, hószállingózás. Nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap. Élénk lesz a légmozgás. 

Hideg télies napunk lesz +1 fok körüli maximumokkal.

Hétfőn fokozatosan ismét megnövekszik a felhőzet, és

 délutántól egyre többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de az Északi-középhegység tág térségében eleinte havazás és ónos eső várható. 

Reggel országos fagy lesz, délután északkeleten -1, délnyugaton +9 fok körül valószínű a hőmérséklet.

(Köpönyeg.hu)


 

 

