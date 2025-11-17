Narancssárga riasztás: hatalmas vihar csapott le Kecskemétre – videó

A Magyar Meteorológia Szolgálat jelentése szerint hétfő délután egy átvonuló hidegfront mentén alakulhatnak ki zivatarok, legkisebb eséllyel az északi, északnyugati tájakon. A zivatarokat elsősorban viharos (~65-80 km/h) széllökés, apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) kísérheti. Egy-egy intenzívebb zivatarcella környezetében 90 km/h körüli, illetve azt meghaladó széllökés is előfordulhat. Az ország több részén narancssárga riasztás van érvényben. Késő estére lecseng a zivatartevékenység.

A hidegfronttal szél is érkezik

Fotó: Unsplash

Az esti órákban egyre nagyobb területen – elsősorban a Dunántúlon – viharossá (60-70 km/h) fokozódhat az északnyugati szél.

Kecskeméten intenzív vihar volt, felhőszakadás, szélvihar és jégeső kísérte intenzív villámlással.

Hidegfront széllel, esővel

Az északnyugati tájakon, valamint északkeleten a legerősebb széllökés meghaladhatja a 70-75 km/h-t. Éjszakára fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20, a határhoz közeli területeken néhol 30 mm felett alakulhat.

Kiadták a figyelmeztetést

A Magyar Meteorológia Szolgálat már korábban kiadta a riasztást az érkező hidegfronttal kapcsolatban.

Óriási károk

Júliusban pusztító vihar söpört végig az országon. Hatalmas károk keletkeztek.

