Narancssárga riasztás: hatalmas vihar csapott le Kecskemétre – videó

A Magyar Meteorológia Szolgálat jelentése szerint hétfő délután egy átvonuló hidegfront mentén alakulhatnak ki zivatarok, legkisebb eséllyel az északi, északnyugati tájakon. A zivatarokat elsősorban viharos (~65-80 km/h) széllökés, apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) kísérheti. Egy-egy intenzívebb zivatarcella környezetében 90 km/h körüli, illetve azt meghaladó széllökés is előfordulhat. Az ország több részén narancssárga riasztás van érvényben. Késő estére lecseng a zivatartevékenység.
Az esti órákban egyre nagyobb területen – elsősorban a Dunántúlon – viharossá (60-70 km/h) fokozódhat az északnyugati szél.
Kecskeméten intenzív vihar volt, felhőszakadás, szélvihar és jégeső kísérte intenzív villámlással.
Hidegfront széllel, esővel
Az északnyugati tájakon, valamint északkeleten a legerősebb széllökés meghaladhatja a 70-75 km/h-t. Éjszakára fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20, a határhoz közeli területeken néhol 30 mm felett alakulhat.
Kiadták a figyelmeztetést
A Magyar Meteorológia Szolgálat már korábban kiadta a riasztást az érkező hidegfronttal kapcsolatban.
Óriási károk
Júliusban pusztító vihar söpört végig az országon. Hatalmas károk keletkeztek.