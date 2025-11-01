Híres magyarok nyughelyei: ezekben a temetőkben róhatjuk le tiszteletünket

Sokan keresik fel évente azokat a temetőket, ahol híres magyarok nyugszanak. A híres magyarok nyughelyei között kiemelt szerepet játszik a budapesti Fiumei úti sírkert és a Farkasréti temető, de több vidéki helyszín is emlékezetes síremlékeket őriz.

A híres magyarok nyughelyei közé tartozik a Fiumei úti sírkert és a Farkasréti temető is, de Szatmárcseke, Eger és Nagycenk temetőiben is tiszteleghetünk a nemzet nagyjai előtt Fotó:Illusztráció/Unsplash

Budapesti híres magyarok nyughelyei: Fiumei úti sírkert és Farkasréti temető

Fiumei úti sírkert: a nemzet pantheonja

A Fiumei úti sírkert, más néven a Kerepesi temető, nem véletlenül számít nemzeti emlékhellyé. Itt található többek között Blaha Lujza, Jókai Mór, Ady Endre, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Batthyány Lajos síremléke. A híres magyarok nyughelyei közül ez a temető a leglátogatottabb, hiszen itt kapott végső nyugalmat a 19–20. század számos meghatározó alakja.

Farkasréti temető: művészek és sportolók végső otthona

Ha kortárs művészek sírját keresnéd, a Farkasréti temető az első számú úti cél. Itt nyugszik például Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Bajor Gizi, Bartók Béla, Kodály Zoltán, valamint az Aranycsapat több tagja, köztük Bozsik József és Papp László. A híres magyarok nyughelyei között ez a temető a művészvilág egyik szimbóluma.

Vidéki temetők: ahol kevesen keresik, de sokan nyugszanak

Nem csak Budapesten találhatók híres magyarok nyughelyei. Az ország különböző pontjain is számos ismert személy sírja látogatható:

Szatmárcseke: Itt nyugszik Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzője, különleges fejfás síremlékkel.

Eger: Az egri vár Bebek-bástyájában található Gárdonyi Géza sírja, „Csak a teste” felirattal.

Szeged: A Belvárosi temető őrzi Móra Ferenc, Juhász Gyula és Dankó Pista emlékét.

Nagycenk: A Széchenyi-mauzóleumban nyugszik Széchenyi István, a „legnagyobb magyar”.

Kenderes: Horthy Miklós kormányzó végső nyughelye a családi kriptában található.

Debrecen: Szabó Magda hamvainak egyik fele itt lett eltemetve.

Balatonszemes: A „színészkirály”, Latinovits Zoltán sírja a balatoni temető dísze.

Budapest, Szent István-bazilika altemploma: Itt nyugszik Puskás Ferenc, a legendás labdarúgó.

Miért fontos ismerni a híres magyarok sírhelyeit?

A híres magyarok nyughelyei nemcsak történelmi emlékhelyek, hanem kulturális zarándokhelyek is. Látogatásuk segít élővé tenni a történelmet, közelebb hozza múltunk nagy alakjait. Az emlékezés mellett ezek a sírok különleges építészeti és művészeti értékkel is bírnak.