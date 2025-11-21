Itt a tél, gyönyörű képen a havas Magyarország – videók

Csütörtök reggelre több helyen téli tájra ébredhettek Magyarországon. Friss hó fedte be például a Börzsönyt, köztük a 938 méter magas Csóványost, valamint a 700 méteren fekvő Foltán-kereszt környékét. A havazásról készült fotókat a „Csak a Börzsöny!” Facebook-csoportban osztották meg, és pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát.

Vastag hóréteg alakult ki a Csóványoson - Forrás: Csak a Börzsöny! Facebook-oldal

A képeken jól látszik, ahogy a hatalmas hólepel teljesen átalakította a nógrádi hegyvidéket: a fák ágai roskadoznak, a kilátót vastag hóréteg borítja, a turistautak pedig téli köntösbe öltöztek - írja a NOOL.

Nem csak a Börzsönyben esett a hó

A hó több más térségbe is megérkezett: péntek hajnalban Komárom-Esztergom vármegyében, Kömlőd és Kisparnakpuszta között jelentek meg az első pelyhek síkvidéken is, ahol vékony fehér réteg borította be a tájat – ezzel hivatalosan is elkezdődött a téli időszak a térségben - írja a KEMMA.

Komáromban is esett a hó - Fotó: Kemma/G.D.V.



A mediterrán ciklon és az északi hideg találkozása további havazást hozott: Veszprémben, Vas vármegyében, Szombathelyen havas eső hullott, míg Kőszegen és Vasváron már rendes hó esett.

Havazás Kőszegen:

Hullott a hó Vasváron is:

Kaposváron is havazott:

A hegyekben igazi tél van

Az Északi-középhegység több része is behavazódott:

A Mátrában, Kékestetőn újabb hótakaró alakult ki, a webkamerák szerint decemberi hangulat uralkodik a hegytetőn.

Dobogókő szintén mesebeli tájjá változott, és az előrejelzések szerint újabb havazás érkezhet.

A Bakonyban pedig 2–3 centiméter vastag hóréteg borítja a magasabb részeket, míg alacsonyabb területen eső és havas eső váltakozik.

Élő videó a Kékestetőről:

Folytatódik a téli időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban még több csapadék várható, síkvidéken is egyre nagyobb eséllyel eshet hó. Ahogy az Origo is beszámolt róla, meteorológusok szerint akár újabb településeket boríthat be a hó.

A lassan északkelet felé húzódó kiterjedt csapadékzónát újabb követi, így országszerte sokfelé számíthatunk csapadékra.

Többnyire eső esik, de a Dunántúl és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein már reggel óta havas eső, tapadó hó hullik, később pedig már síkvidéken is megérkezik a havazás.

Késő délutántól és estétől a középső országrészben is megindul a halmazállapot-váltás. A nyugat-dunántúli és északkeleti területeken erős, néhol viharos széllökések nehezíthetik a közlekedést, miközben a hőmérséklet napközben 0 és +7 fok között alakul.