Hó lepte be Magyarországot – látványos képek

A reggeli időjárás igazi téli hangulatot hozott, ahogy a házak, utak és terek részben fehér lepel alá kerültek. A magyar vidék több pontján is jól látszik, hogyan rajzolta át a tájat a hó, még ha nem is volt rendkívüli erősségű a havazás.

Hóesésben sétálók Kaposváron

Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter / Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Mutatjuk a képeket a hó lepte magyar vidékről

A fotókon utcák, parkok és kisebb települések láthatók, ahol a vékony, de összefüggő hótakaró új színeket adott a megszokott környezetnek, miközben a hó finoman kiemeli az épületek formáit. Az épületek tetői, kertek és kerítések finom fehér kontúrt kaptak, amitől a magyar táj egy része mesekönyvbe illővé vált.

A változékony időjárás miatt nem mindenhol maradt meg tartósan a havazás nyoma, de ahol igen, ott a képek jól visszaadják a csendes, téli hangulatot. Ez a visszafogott, mégis látványos hóesés emlékeztet arra, milyen gyorsan átalakulhat Magyarország arca egyetlen éjszaka alatt.

A képre kattintva Galária nyílik a hó által díszített magyar vidékről: