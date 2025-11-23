Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Magyarország

Hó lepte be Magyarországot – látványos képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az éjszakai havazás több térséget is fehérbe öltöztetett Magyarországon. Most látványos képeken gyönyörködhetünk, ahogy a frissen lehullott hó átalakította az utcákat és a tájakat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarországhavazástájvidék

A reggeli időjárás igazi téli hangulatot hozott, ahogy a házak, utak és terek részben fehér lepel alá kerültek. A magyar vidék több pontján is jól látszik, hogyan rajzolta át a tájat a hó, még ha nem is volt rendkívüli erősségű a havazás.

hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
Hóesésben sétálók Kaposváron
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter / Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Mutatjuk a képeket a hó lepte magyar vidékről

A fotókon utcák, parkok és kisebb települések láthatók, ahol a vékony, de összefüggő hótakaró új színeket adott a megszokott környezetnek, miközben a hó finoman kiemeli az épületek formáit. Az épületek tetői, kertek és kerítések finom fehér kontúrt kaptak, amitől a magyar táj egy része mesekönyvbe illővé vált. 

A változékony időjárás miatt nem mindenhol maradt meg tartósan a havazás nyoma, de ahol igen, ott a képek jól visszaadják a csendes, téli hangulatot. Ez a visszafogott, mégis látványos hóesés emlékeztet arra, milyen gyorsan átalakulhat Magyarország arca egyetlen éjszaka alatt.

A képre kattintva Galária nyílik a hó által díszített magyar vidékről:

hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
Galéria: Havazás az országban
1/15
A drónnal készült felvételen havas táj a Mecsekben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!