Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Novemberben ismét különleges látványban lehet részünk: jön a Hód Hold, ami idén ráadásul szuperhold is lesz. Ez azt jelenti, hogy a Hold a szokásosnál közelebb kerül a Földhöz, így nagyobbnak és fényesebbnek látszik majd az égen.

Jön a Hód Hold, az év leglátványosabb szuperholdja

Fotó: Unsplash

A Hód Hold 2025. november 5-én éjjel éri el csúcsát, de már november 4-én este is gyönyörködhetünk benne, hiszen akkor is szinte teljesen kereknek tűnik majd. A Hold ekkor körülbelül 356 ezer kilométerre lesz tőlünk – vagyis jóval közelebb, mint általában – írja a Sky and Night.

Mi az a szuperhold?

A Hold ellipszis alakú pályán kering a Föld körül. A szuperhold akkor következik be, amikor telihold idején a Hold a pályaívén a Földhöz legközelebb eső pontján (perigeum) van. Ezáltal a Hold látszólagos mérete és fényessége is nagyobb a szokásosnál.

Ilyenkor a Hold körülbelül 7–10 százalékkal nagyobbnak, és 15–20 százalékkal fényesebbnek tűnik a megszokottnál.

A „Hód Hold” elnevezés eredete az észak-amerikai őslakos népek hagyományaiból származik. November táján a hódok már javában készülnek a télre: gátakat építenek, raktározzák az élelmet és menedéket készítenek a hideg hónapokra. A régi időkben az emberek ezt az időszakot használták ki a prémes állatok csapdázására is, ezért a novemberi teliholdat „Beaver Moon”, azaz Hód Hold néven emlegették.

Hol és mikor lesz látható a Hód Hold, az év legnagyobb szuperholdja?

Hazánkban a Hód Hold november 4-én és 5-én este is jól megfigyelhető lesz. A legszebb látvány naplemente után várható, amikor a Hold még alacsonyan jár az égen. A Hód Hold csúcspontját keleti parti (ET) idő szerint reggel 8:19-kor éri el, ami hazánkban koradélután, 14:19. Mivel a csúcspont nappalra esik, így teljes pompájában sötétedés után láthatjuk 5-én este, de a kíváncsiskodók már előző éjjel is kémlelhetik az eget.

A szuperhold szabad szemmel is különleges látványt nyújt, de a csillagászat szerelmesei távcsővel is vizsgálhatják az eget.

A Hód Hold a Kos jegyben születik meg

A fényes telihold ezúttal a Kos csillagkép irányában ragyog, így a telihold Kos jegyben születik meg. A Hold megfigyelése ilyenkor különösen látványos távcső nélkül is, de egy távcső segítségével lenyűgöző részleteket – krátereket, árnyékokat – is megfigyelhetünk.