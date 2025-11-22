Fehérbe borulhat az ország: térképen mutatjuk, hol jön a hóesés

A térkép jól mutatja, hogy a hegyvidéki vidékeken kiemelkedően nagy az esély a hóréteg kialakulására. A hóesés ott akár 100%-os valószínűséggel jelentkezhet, míg keleten továbbra is szinte lehetetlen számottevő hóra számítani. A Met.hu vasárnapi előrejelzése alapján a hétvége döntő időjárási eseménye a havazás lesz több hazai térségben. A változás főként a magasabban fekvő területeken köszönthet be.

Hóesés is kialakulhat, valamint több centis hó – A drónnal készült felvételen havas táj a Mecsekben

Fotó: MTI/Vasvári Tamás / MTI/Vasvári Tamás

A hegyvidéki területeken akár 5 cm-es hóesés is várható

A térkép szerint a magasabban fekvő régiókban rendkívül kedvező a hóréteg kialakulásának valószínűsége. Több helyen is 100%-ra teszik az esélyét annak, hogy 5 cm-es fehér takaró jelenjen meg a hétvége folyamán. A nyugati és északi országrészekben különösen nagy az esély jelentősebb havazásra.

A Met.hu friss előrejelzése alapján az ország nyugati és északi területein érkezhet látványosabb havazás, míg a Tiszántúl továbbra is hómentes maradhat. A térségben élőknek így kevés esélyük lesz szánkózásra vagy hóemberépítésre.

A Tiszántúl kimaradhat a hétvégi havazásból

A keleti országrészben továbbra is minimális a hóréteg kialakulásának esélye. A modellek szerint ott nem várható olyan intenzitású hóesés, amely akár 1–2 cm-nél vastagabb réteget hozna. A hétvége időjárása így erősen területfüggő lesz, jelentős különbséggel a régiók között.