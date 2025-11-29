Ma este szenzációs égi jelenség lesz látható Magyarországon!

Közleményük szerint szombat este 18 órától a dagadó Hold és a Szaturnusz egymás alá kerülnek az égen.

Nem csak távcsővel, szabad szemmel is látható lesz szombat este a Hold és a Szaturnusz közel egymáshoz – Fotó: YOMIURI SHIMBUN / Yomiuri

Ez lesz idén az utolsó alkalom, hogy a Hold és a Szaturnusz ilyen közel kerülnek egymáshoz

Ez lesz az év utolsó olyan alkalma, amikor a két égitest ilyen közel kerül egymáshoz. A jelenség a déli égbolt felé fordulva figyelhető meg, ahol közel 40 fokos magasságban lesz megpillantható a 65 százalékos fázisú, félholdnál már nagyobb, dagadó Hold, amely alatt, bő 2 fokkal lesz látható a Szaturnusz, narancsos árnyalatú, csillagszerű fénypontként.

A bolygó a Hold közelsége ellenére a környező csillagoknál fényesebben világít majd. A párost 23 óráig lehet jól megfigyelni a DNy-i égen, majd fél egy után nyugszik le. Csillagászati távcsővel a Szaturnusz gyűrűje majdnem pontosan az éléről fog látszani, csak egy pengevékony, halvány élként tűnik fel az elliptikus bolygókorong egyenlítője mentén, két oldalon. Ennek oka, hogy a Szaturnusz 29 éves keringése során a gyűrűjének Föld felé mutató hajlásszöge változik. A legközelebbi ilyen alkalom 2038 októberében, 13 év múlva lesz.

A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programot szentel az együttállás bemutatásának, amelyről további részletek az intézmény honlapján olvashatóak.

