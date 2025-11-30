Ezek a legjobb süllős és pontyok helyek –horgászatra fel!

Hírlevél

Kiderült, hová érdemes menni, ha valaki igazán nagy fogásra vágyik. A horgászok szerint az ősz a nagy pontyok időszaka, míg a süllőt – vagy ahogy sokan ismerik, a fogast – alkonyatkor lehet a legnagyobb eséllyel horogra csalni.
A horgászat nem csupán a halak kifogásáról szól, ez egy komplex élmény, amely egyszerre jelent kikapcsolódást, kihívást és a természettel való mélyebb kapcsolatot. A horgászok szerint a horgászat a reménykedés és a várakozás folyamatos játéka, de természetesen mindenki akkor a legboldogabb, amikor végre meghajlik a bot – olvasható a teol.hu-n

A horgászok számára az ősz csúcsidőszaknak számít – Fotó: Unsplash
A horgászok számára az ősz csúcsidőszaknak számít
Fotó: Unsplash 

A horgászok ismerik a halak életterét

A süllő, vagy fogassüllő (leginkább a Balaton környékén a másfél kilónál nagyobbat hívják fogasnak) az egyik legfinomabb, és legnépszerűbb halunk. Magyarországon a folyóvizeink nem túl gyorsfolyású szakaszain, és tavainkban élnek. A süllők nagyon kényes halak, szeretik a tiszta, oxigéndús folyóvizeket.

A süllők szeretik a kövezéseket, az akadókat, szeretnek lesben állni kidőlt fák, tuskók környékén, és a vízi növényzet alatt. Megtalálhatjuk az oxigénben jobban bővelkedő folyóvizek torkolatánál, vagy az erőművek környékén. Nem szereti az iszapos helyeket, de jól érzi magát a kemény, kavicsos mederben, vagy tavakban. 

Valójában a süllőt mindig megtaláljuk ott, ahol kishalak vonulnak, hisz ezek a legkedveltebb táplálékaik. A süllő és a csuka nem kedvelik egymást, így ahol csukára várunk, nem biztos, hogy a süllő is megérkezik. A legnagyobb folyónkon, a Dunán több olyan szakasz is van, ahol eredményesen horgászhatunk süllőre és pontyra is. A horgászok szerint ősszel jöhetnek a rekordméretű pontyok, bár a természetes vizek a nyáron is jól teljesítettek, sok 20-30 kiló feletti példányt fogtak. 

A legjobb süllős helyek:

  • Duna – Esztergom és Visegrád környéke
  • Ráckevei Dunaág
  • Dunaszekcsői kövezések
  • Balaton

A legjobb pontyos vizek:

  • Euro Aqua Lake, Balatonederics – 51,2 kilós rekordponty
  • RSD – Ráckevei-Soroksári Duna-ág – minden évben 30–35 kilós fogások
  • Balaton – rendszeres +30 kilós halak
  • Tisza-tó – 20–25 kilós pontyok
  • Deseda-tó (Kaposvár) – stabil 20–25 kilós állomány
  • Palotavárosi tavak (Székesfehérvár) – 25 kilós pontyokkal
  • Maconkai-víztározó – versenyek +20 kilós fogásokkal
  • Harsányi-tó – bojlis horgászok Mekkája
  • Szűcsi Carp-Lake – 20–25 kiló körüli állomány
  • Nagybaracskai tó – sok 20+ kilós tükörponty
  • Gyékényesi kavicsbányatavak – kristálytiszta, mély víz, +20 kilós pontyok

 

Óriásharcsa a Tiszából

Szeptemberben 231 centiméteres óriásharcsát fogtak a Tiszán. Budai Gábor csónakból, kuttyogatva horgászott. 

Orvhorgászt büntettek

Egy visszaeső pecás ismét hatalmas bírságot kapott. Az orvhorgászat nemcsak szabálytalan, de egyre drágább mulatság is Borsodban.


 

 

