Ezek a legjobb süllős és pontyok helyek –horgászatra fel!

A horgászat nem csupán a halak kifogásáról szól, ez egy komplex élmény, amely egyszerre jelent kikapcsolódást, kihívást és a természettel való mélyebb kapcsolatot. A horgászok szerint a horgászat a reménykedés és a várakozás folyamatos játéka, de természetesen mindenki akkor a legboldogabb, amikor végre meghajlik a bot – olvasható a teol.hu-n.

A horgászok számára az ősz csúcsidőszaknak számít

Fotó: Unsplash

A horgászok ismerik a halak életterét

A süllő, vagy fogassüllő (leginkább a Balaton környékén a másfél kilónál nagyobbat hívják fogasnak) az egyik legfinomabb, és legnépszerűbb halunk. Magyarországon a folyóvizeink nem túl gyorsfolyású szakaszain, és tavainkban élnek. A süllők nagyon kényes halak, szeretik a tiszta, oxigéndús folyóvizeket.

A süllők szeretik a kövezéseket, az akadókat, szeretnek lesben állni kidőlt fák, tuskók környékén, és a vízi növényzet alatt. Megtalálhatjuk az oxigénben jobban bővelkedő folyóvizek torkolatánál, vagy az erőművek környékén. Nem szereti az iszapos helyeket, de jól érzi magát a kemény, kavicsos mederben, vagy tavakban.

Valójában a süllőt mindig megtaláljuk ott, ahol kishalak vonulnak, hisz ezek a legkedveltebb táplálékaik. A süllő és a csuka nem kedvelik egymást, így ahol csukára várunk, nem biztos, hogy a süllő is megérkezik. A legnagyobb folyónkon, a Dunán több olyan szakasz is van, ahol eredményesen horgászhatunk süllőre és pontyra is. A horgászok szerint ősszel jöhetnek a rekordméretű pontyok, bár a természetes vizek a nyáron is jól teljesítettek, sok 20-30 kiló feletti példányt fogtak.

A legjobb süllős helyek:

Duna – Esztergom és Visegrád környéke

Ráckevei Dunaág

Dunaszekcsői kövezések

Balaton

A legjobb pontyos vizek:

Euro Aqua Lake, Balatonederics – 51,2 kilós rekordponty

RSD – Ráckevei-Soroksári Duna-ág – minden évben 30–35 kilós fogások

Balaton – rendszeres +30 kilós halak

Tisza-tó – 20–25 kilós pontyok

Deseda-tó (Kaposvár) – stabil 20–25 kilós állomány

Palotavárosi tavak (Székesfehérvár) – 25 kilós pontyokkal

Maconkai-víztározó – versenyek +20 kilós fogásokkal

Harsányi-tó – bojlis horgászok Mekkája

Szűcsi Carp-Lake – 20–25 kiló körüli állomány

Nagybaracskai tó – sok 20+ kilós tükörponty

Gyékényesi kavicsbányatavak – kristálytiszta, mély víz, +20 kilós pontyok

Óriásharcsa a Tiszából

Szeptemberben 231 centiméteres óriásharcsát fogtak a Tiszán. Budai Gábor csónakból, kuttyogatva horgászott.