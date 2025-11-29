Borús idővel búcsúzik az ősz

Hírlevél

Szürke, ködös idővel köszön el tőlünk az idei ősz. Mutatjuk milyen időjárásra számíthatnak az elkövetkező néhány napban.
Párás, ködös idővel búcsúzik a november - írja a Köpönyeg. Cikkünkben bemutatjuk az elkövetkező néhány nap várható időjárását.

időjárás
Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk a jövőhéten.
Fotó: Pexels

Szürke, párás időjárás vár ránk 

 

Szombat

Erősen felhős, délkeleten borult lesz az ég - itt kisebb eső is kialakul. Gyenge marad a szél. +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.


Vasárnap

A Dunától keletre rétegfelhős, a Dunántúlon nagyrészt napos időre számíthatunk. Lehetnek tartósabb ködfoltok is. Esetleg a DK-i határszélen fordul elő kisebb eső. 4-9 fok közé melegszik a levegő.


Hétfő

Erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő valószínű, csapadék nélkül. +5, +6 fok körüli értékeket mérhetünk. Gyenge lesz a légmozgás.

 

Kedd
Erősen felhős, vagy borult és párás időre van kilátás. A délkeleti szél megélénkül. +1 és +9 fok között mozoghat a hőmérséklet, a ködfelhőzettől függően.

 

Szerda

Folytatódik a borongós idő, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Délen kevés napsütés is lehet. +7 fok körül alakulhat a maximum.

