időjárás

Fordulat az időjárásban: eső nélkül telik a csütörtök?

A csütörtöki nap végre szárazabb és nyugodtabb időt hoz, ami sokaknak felüdülést jelenthet. A mai időjárás több napsütést és csapadékmentes órákat ígér.
Az elmúlt napok esős, borús időszaka után sokan várják, hogy végre kedvezőbb arcát mutassa a csütörtöki időjárás. Most eltehetik az esernyőt, mert száraz, nyugodt, helyenként napos időre számíthatunk – írja a met.hu.

időjárás
Napfény és hideg szél kíséri a csütörtöki időjárást
Fotó: Pexels

Csütörtöki időjárás – nyugodtabb napra készülhet

A csütörtöki időjárás száraz időt hoz, északon több napsütéssel. 

A csúcsérték körülbelül +5 fok lesz, ami ugyan hűvös, de jóval kellemesebb, mint a mögöttünk hagyott esős napok.

A szél északról megélénkülhet, emiatt a hőérzet hűvösebb lehet, érdemes rétegesen öltözködni.

Pénteki kilátások – több felhő, kevés csapadék

Pénteken délkelet felől jelentősen megnövekszik a felhőzet, ám csapadék csak elszórtan fordulhat elő. 

Reggel -1 fok várható, délután pedig +4 fok körül alakul a hőmérséklet.

A szél időnként megélénkül, de összességében továbbra is nyugodt, késő őszi napra készülhetünk.

Hétvégi kirándulás? 

Egyesek imádnak megizzadni és hegyeket mászni, a kirándulás azonban nem feltétlenül kell, hogy kimerítő legyen, főleg, ha gyerekekkel vagy idősebb családtagokkal vállalkozunk egy hétvégi túrára. Szerencsére számos olyan túraútvonal van hazánkban, amely könnyedén bejárható, így azoknak sem kell lemondaniuk az erdei sétákról, akik már nem a legfiatalabbak. Mit vigyünk magunkkal, hogy ne érezzük túl soknak, mégis minden kéznél legyen? Az utazás sikerének egyik titka a praktikus táska és a jól átgondolt lista.

 

