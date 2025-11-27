Fordulat az időjárásban: eső nélkül telik a csütörtök?

Az elmúlt napok esős, borús időszaka után sokan várják, hogy végre kedvezőbb arcát mutassa a csütörtöki időjárás. Most eltehetik az esernyőt, mert száraz, nyugodt, helyenként napos időre számíthatunk – írja a met.hu.

Napfény és hideg szél kíséri a csütörtöki időjárást

Fotó: Pexels

Csütörtöki időjárás – nyugodtabb napra készülhet

A csütörtöki időjárás száraz időt hoz, északon több napsütéssel.

A csúcsérték körülbelül +5 fok lesz, ami ugyan hűvös, de jóval kellemesebb, mint a mögöttünk hagyott esős napok.

A szél északról megélénkülhet, emiatt a hőérzet hűvösebb lehet, érdemes rétegesen öltözködni.

Pénteki kilátások – több felhő, kevés csapadék

Pénteken délkelet felől jelentősen megnövekszik a felhőzet, ám csapadék csak elszórtan fordulhat elő.

Reggel -1 fok várható, délután pedig +4 fok körül alakul a hőmérséklet.

A szél időnként megélénkül, de összességében továbbra is nyugodt, késő őszi napra készülhetünk.

