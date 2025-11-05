Az időjárás megtréfál minket! Nem az vár ránk, amire számítanánk!

Jó hír, hogy csütörtökön országszerte többórás napsütésben bízhatunk, az időjárásban csak a déli és a nyugati országrészben fordulhatnak elő átmenetileg rétegfelhők, de ezek sem rontják el a nap derűs hangulatát.

Az időjárás kegyes lesz hozzánk csütörtökön, kifejezetten enyhe időre számíthatunk

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Az éjszakai lehűlés után a reggeli órákban helyenként párás, ködös időre ébredhetünk, ám a napsütés hamar felszámolja a ködfoltokat, és a délelőtt folyamán fokozatosan kitisztul az ég – írja a Köpönyeg.

Kellemes, enyhe őszi időjárás

A szél gyenge, alig érezhető marad, így a hőérzet is kedvezően alakul.

A levegő kora délutánra 12 és 17 Celsius-fok közé melegszik, ami kifejezetten enyhének számít november elején.

A napfény aranyló fénye különösen a Dunántúlon és az Alföld nagy részén érvényesül majd, ahol a felhők várhatóan csak rövid időre takarják el a napot.

A napos, csapadékmentes időjárás ideális lehet szabadtéri tevékenységekhez: kiránduláshoz, kertészkedéshez vagy akár egy őszi fotósétához is.

Bár a reggelek már hűvösek, a délutáni órákban kifejezetten kellemes lesz a hőmérséklet, így érdemes kihasználni a késő őszi napsütést, mielőtt a hétvégére ismét felhősödés és párásabb, borongós idő veszi át az uralmat.

