Az időjárás megtréfál minket! Nem az vár ránk, amire számítanánk!

Bár a november már a borongós, hűvös napjairól híres, a hét második felének elején még egy kellemesen napos, enyhe időjárási periódus köszönt ránk. A csütörtöki időjárás a napsütésről, a kellemes időről és az őszi természet színeiről szól majd – csapadék nélkül, mérsékelt széllel.
hőmérsékletidőjárásidőjárásjelentésősz

Jó hír, hogy csütörtökön országszerte többórás napsütésben bízhatunk, az időjárásban csak a déli és a nyugati országrészben fordulhatnak elő átmenetileg rétegfelhők, de ezek sem rontják el a nap derűs hangulatát.

Balatonfüred, 2025. április 10.Sétálók a Balaton partján Balatonfüreden 2025. április 10-én.MTI/Koszticsák Szilárd, időjárás
Az időjárás kegyes lesz hozzánk csütörtökön, kifejezetten enyhe időre számíthatunk
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Az éjszakai lehűlés után a reggeli órákban helyenként párás, ködös időre ébredhetünk, ám a napsütés hamar felszámolja a ködfoltokat, és a délelőtt folyamán fokozatosan kitisztul az ég – írja a Köpönyeg.

Kellemes, enyhe őszi időjárás

A szél gyenge, alig érezhető marad, így a hőérzet is kedvezően alakul. 

A levegő kora délutánra 12 és 17 Celsius-fok közé melegszik, ami kifejezetten enyhének számít november elején. 

A napfény aranyló fénye különösen a Dunántúlon és az Alföld nagy részén érvényesül majd, ahol a felhők várhatóan csak rövid időre takarják el a napot.

A napos, csapadékmentes időjárás ideális lehet szabadtéri tevékenységekhez: kiránduláshoz, kertészkedéshez vagy akár egy őszi fotósétához is. 

Bár a reggelek már hűvösek, a délutáni órákban kifejezetten kellemes lesz a hőmérséklet, így érdemes kihasználni a késő őszi napsütést, mielőtt a hétvégére ismét felhősödés és párásabb, borongós idő veszi át az uralmat.

Az Origo a minap arról írt, hogy a globális felmelegedés következtében egy évtizeden belül teljesen átalakulhat a Föld egyik legfontosabb éghajlati jelensége. Az El Niño felerősödése szinkronba hozhatja a bolygó nagy időjárási rendszereit, ami szélsőséges meleget és csapadékviszonyokat eredményezhet.
 

 

