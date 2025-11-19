Elképesztő, mi közelít felénk: az időjárás estére már országosan romlik!

Hírlevél

2025. november 19. 17:27
Szerdán és csütörtökön jelentős változásra készülhetünk az ország nagy részén. Az időjárás gyors romlása már napközben láthatóvá válik, és estére többfelé csapadék érkezik.
Az időjárás a Dunántúlon és a középső országrészben fokozatosan borúsra fordul, napközben pedig egyre jobban bezárul a felhőtakaró. Estére keleten is megkezdődik a felhősödés, éjszaka és csütörtökön pedig országszerte erősen felhős, szürke idő várható rövid felszakadozásokkal – írja a HungaroMet.

Borult égbolt és érkező esőfelhők mutatják, hogy az időjárás csütörtökre jelentősen romlik.
Borult égbolt és érkező esőfelhők mutatják, hogy az időjárás csütörtökre jelentősen romlik. Fotó:Illusztráció/Unplash

Délnyugat felől kiterjedt csapadéktömbök érkeznek, amelyek többfelé hozhatnak esőt és záporokat. Estétől nyugaton már vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat, helyenként havas eső sem kizárt. A délies szél szerdán északnyugaton, csütörtökön elszórtan élénkül meg, délutántól azonban egyre többfelé északiasra fordul a légmozgás.

Hajnalban általában -3 és +2 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes északkeleti térségekben ennél hidegebb, míg a szeles északnyugaton enyhébb lehet az idő.

A csütörtöki maximumok 7 és 14 fok között várhatók, de az északi és északnyugati, tartósan felhős tájakon hűvösebb maradhat a nappal.

