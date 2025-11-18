Teljesen megbolondult az időjárás? Mutatjuk, mire kell készülnie

A tegnapi esős és viharos időjárás után a mai nap több meglepetést is tartogat a HungaroMet előrejelzése szerint.

Sok meglepetést tartogat az időjárás

Fotó: Pexels

Keddi időjárás

Kedden a frontfelhőzet és a hozzá tartozó csapadékzóna fokozatosan kelet, délkelet felé vonul el az ország fölül. A délelőtti órák után már egyre többfelé kisüt a nap, és döntően száraz, gyengén felhős időre készülhetünk.

A Miskolc—Békéscsaba vonal térségében azonban több gomolyfelhő képződhet, ott elszórtan záporok, hódara-záporok vagy akár hózáporok is kialakulhatnak.

Az északnyugati szél folyamatosan veszít erejéből, délutánra már csak gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad. A maximum-hőmérséklet 6 és 10 fok között várható, késő estére pedig -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Kedd estétől szerda reggelig: derült ég, fagyos hajnal

Az éjszakai órákban az ország túlnyomó része derült időben bízhat, csak keleten és elszórtan más tájakon lehetnek felhősebb körzetek. Csapadék sehol sem valószínű.

A szél továbbra is gyenge marad, így a kisugárzás erős lesz, ami jelentős lehűlést okoz: a hőmérséklet hajnalra -7 és -1 fok közé csökken.

