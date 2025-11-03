Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

Hétfőn nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Délután változik az időjárás, nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél - írja a Köpönyeg.hu. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Nagyot változik az időjárás a héten

Fotó: Unsplash

Kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső.

A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök reggel köd és alacsony szintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Máshol hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, több tájegységen egész nap borongós maradhat az idő, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.