időjárás

Óriásit fordul az időjárás a hét első napján, ennek sokan nem fognak örülni

8 perce
Hétfőn lehűl a levegő, többfelé várható eső is. A hét második felében kicsit jobb lesz az időjárás, több napsütés lesz.
időjáráshőmérsékleteső

Hétfőn nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Délután változik az időjárás, nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél - írja a Köpönyeg.hu. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szélsőséges időjárás jön: napsütés és szélviharral érkező eső váltja egymást
Nagyot változik az időjárás a héten
Fotó: Unsplash

Kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső.

A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök reggel köd és alacsony szintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Máshol hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, több tájegységen egész nap borongós maradhat az idő, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.

