Kiadták a figyelmeztetést! Brutális fordulat jön az időjárásban

A szokatlanul hosszan kitartó kellemes ősz után most megérkezik az első igazán hideg idő - írja az időjárásról a HungaroMet.

Süvítő széllel, esővel érkezik a hidegfront, mutatjuk hol csap le

Fotó: Unsplash

Zivatarok, jégeső és erős szél: brutális időjárási fordulat jön

Általában erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk, de a déli és keleti országrészben időnként kisüthet a nap. A délutáni órákban a hidegfront mentén délnyugat felől északkelet felé haladva több helyen alakulhatnak ki zivatarok, amelyekkel együtt 65–80 km/h-s széllökések és apró szemű jég is érkezhet.

Egy-egy intenzívebb zivatarcella környezetében akár 90 km/h-t meghaladó széllökés is előfordulhat.

Hol lesz a legnagyobb eső és hol csaphat le a vihar?

A modellek szerint az ország középső sávjában, északkeleten és délen a legnagyobb a villámtevékenység esélye. Északnyugaton pedig tartós, kiadós eső várható, ahol a napi csapadékösszeg 20–30 mm között alakulhat.

30 mm-es eső, 70 km/h-s szél: a hidegfront mögött jön a második csapás

A délutáni zivatarok után sem nyugszik meg az idő. Az esti órákban — a front hátoldalán — nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél, amely 60–70 km/h körüli lökéseket hoz, a Dunántúl magasabban fekvő területein pedig 70 km/h feletti értékek sem kizártak.

Ez azt jelenti, hogy két hullámban érkezik a szélvihar:

délután — zivatarokkal együtt (akár 90 km/h körül)

este — a front mögött (60–70+ km/h)

Hőmérséklet: északon ősz, délen még tavasz

A hidegfront előtt és után óriási lesz a kontraszt:

Északnyugat, Észak: 9–15 °C

Másutt: 16–22 °C

Késő estére a hőmérséklet 3–13 °C közé esik vissza.

Mikor jön az igazi tél?

Bár a környező régiókban, országokban már havazás is előfordult, nálunk az ősz eddig inkább a melegebb arcát mutatja, így az első komolyabb hóra és tartós fagyokra még várnunk kell. Az idei év különösen enyhe téli időt ígér – legalábbis így látja a híres meteorológus, Németh Lajos.