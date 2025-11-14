Megdöbbentő fordulat jön az időjárásban a hétvégén

Itt a hét vége, ezért ha érdemes megnézni, hogy az időjárás alapján milyen programokat lehet tervezni. Mutatjuk, hogy mire kell számítania a met.hu előrejelzése alapján.

A köd is szerepet fog kapni a hétvégi időjárásban

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Péntek

Többnyire felhős, nyirkos időre készülhetünk, helyenként pedig egész nap kitartó köd is előfordulhat, amely mellett csak gyenge szitálás valószínű.

A Dél-Dunántúl, valamint az Alföld déli és délnyugati térségeiben viszont már elkezd ritkulni a köd, a rétegfelhőzet pedig felszakadozhat, így ezeken a területeken akár a nap is előbukkanhat.

A déli irányból érkező szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet a ködös, borult vidékeken 5–10 fok között valószínű, míg a naposabb körzetekben ennél jóval enyhébb lehet az idő. Késő estére 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Péntek estétől szombat reggelig

Délnyugat és dél felől átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, ám később ismét terjeszkedik és újraképződik a köd és a rétegfelhőzet. Néhány tájon hajnalra is derült maradhat az ég. Csak elszórtan fordulhat elő szitálás. A délies szél leginkább délnyugaton lengedezhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, délnyugaton azonban több fokkal is enyhébb lehet az idő.

Szombat reggeltől szombat éjfélig

Továbbra is sokfelé marad a borult, párás, helyenként ködös idő, főleg északkeleten. Szitálás, sőt gyenge eső is előfordulhat. A déli megyékben azonban lehetnek kevésbé felhős, időnként napos tájak is. A szél a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, helyenként meg is erősödik.

Kora délután a tartósan borult területeken 5–11 fokra, a naposabb részeken 12–19 fokra számíthatunk.

Vasárnapi időjárás

Az Északi-középhegységben helyenként továbbra is kitart a köd és a rétegfelhőzet, máshol többnyire felhős, délen viszont időnként napos idő várható. Néhol kisebb eső vagy zápor sem kizárt. A déli, délnyugati szél a déli területeken élénk, néhol erős lökésekkel érkezik. Hajnalban 3–12 fok várható, kora délután pedig a borult, párás körzetekben 6–12, a naposabb vidékeken 13–20 fokig emelkedhet a hőmérséklet.