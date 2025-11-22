Változékony időjárás érkezik a hétvégén erős széllökésekkel

A friss időjárás a hétvégére túlnyomóan borult égboltot és jelentős csapadékot ígér. Déli irányból érkező rendszer hozza magával a vegyes halmazállapotú csapadékot, amely több megyében is latyakos réteget eredményezhet. A szél északiasra fordul, időnként viharos lökésekkel. A hőmérséklet szombaton és vasárnap is -3 és +5 fok között mozog majd – olvasható a Met.hu oldalán.

Időjárás hétvégén – Helyenként szél, másutt havazás is várható Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Mi várható az időjárás előrejelzés szerint szombaton?

A délelőtti óráktól újabb csapadékzóna érkezik dél felől, amelyből főként tapadó hó és havas eső hullhat. A keleti megyékben még eső is előfordulhat, miközben nagyobb területen néhány centiméteres latyakos réteg alakulhat ki. Az Északi-középhegység térségében lesz a legvastagabb a friss hótakaró, ahol a havazás intenzívebb lehet.

Hogyan alakul a szél és a hőmérséklet a hétvégi időjárás alapján?

Az északias szél többfelé élénk, néhol erős, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben akár viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet szombaton -1 és +5 fok között alakul, késő estére pedig -2 és +3 fok közé hűl a levegő. A havazás intenzitása helyenként meghatározó lehet a hótakaró vastagsága szempontjából.

Milyen hatással lesz a vasárnap reggelig tartó időjárás a hótakaróra és az ország térségeire?

Szombat estétől vasárnap hajnalig túlnyomóan borult marad az ég, bár egyes régiókban átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet. A dél felől érkező csapadékzónából több helyen további havazás érkezik, miközben keleten még eső is kialakulhat. Síkvidéken pár centiméteres, olvadozó hó gyűlhet össze, míg vastagabb réteg továbbra is az Északi-középhegységben várható.