Így alakul az időjárás péntektől vasárnapig Magyarországon

A magyarországi időjárás a hét végéhez közeledve egyre inkább az őszi arcát mutatja. Péntekre még naposabb, enyhe idő jellemző, de estétől dél felől megnövekszik a felhőzet. Szombaton és vasárnap a felhős, párás levegő mellett többfelé eső és zápor is előfordulhat. A hőmérséklet fokozatosan csökken, a szél viszont gyenge marad.

Időjárás: enyhe nappal, fagyos éjszaka vár ránk

Fotó: Unsplash

Pénteki időjárás: a nyugalom napja

Péntek estig a pára és a köd fokozatosan feloszlik, de a déli országrészek fölé alacsonyszintű felhőzet érkezik, amely északnyugat felé terjed. A Dunántúlon helyenként tartósan felhős idő várható, de csapadék napközben még nem valószínű. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon lehet élénk. A csúcshőmérséklet 12–17 fok között alakul, késő estére 4–10 fok közé hűl le a levegő.

Szombati időjárás: megérkezik az eső

Szombatra virradóra tovább növekszik a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen borult ég lesz. A Dunától keletre többfelé, máshol elszórtan várható kisebb eső, szitálás vagy zápor. A levegő párás marad, a hőmérséklet 13–14 fok körül alakul. A szél gyenge, mérsékelt lesz, a legalacsonyabb értékek 1–7 fok között várhatók.

Vasárnapi időjárás: enyhülés és felszakadozó felhők

Vasárnap marad az erősen felhős, borongós idő, de délután délnyugaton már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten még előfordulhat gyenge eső. A hőmérséklet 11–13 fok körül mozog, a szél továbbra is gyenge marad. Ez a változékony, de alapvetően nyugodt időjárás jellemzi majd a hétvége hátralévő részét is – írja a Met.hu