Mutatjuk, mennyire lesz hideg a következő napokban

Pénteken délkelet felől jelentősen megnövekszik a felhőzet, de csak helyenként fordulhat elő csapadék. A szél időnként élénkebb lehet - írja a Köpönyeg.hu. Reggel körülbelül -1, délután nagyjából +4 fokos időjárás várható.

Továbbra is hideg lesz az időjárás, de csapadék nem várható

Fotó: MTI/Vajda János / MTI/Vajda János

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, eleinte délen, majd a délutáni óráktól északnyugaton lehet több a felhő. Helyenként ködfoltok kialakulhatnak.

A délutáni hőmérséklet eléri a 6 fokot.

Vasárnap a reggeli köd feloszlását követően délkelet felől terjeszkedik a rétegfelhőzet. Csapadék továbbra sem várható, a maximumok 4 fok körül alakulnak.

Hétfőn nagyrészt erősen felhős, párás, helyenként tartósan borult idő valószínű.

A hőmérséklet 3 és 9 fok között lehet.

Kedden jellemzően borongós, párás idő várható, legfeljebb gyenge szitálással. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximum 4 és 9 fok között mozoghat.

Szerdán folytatódik a borongós idő, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Délen kevés napsütés is lehet. +7 fok körül alakulhat a maximum