Hamarabb jöhet az idei szezon első hava, mint gondolná

Már nem kell sokat várni: a meteorológiai modellek előrejelzése szerint a következő napokban beköszönthet a téli időjárás, s vele az első őszi havazás.

A Galyatető november 14-én - Hamar változik az időjárás - Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A Köpönyeg előrejelzése szerint hideg levegő áramlik be országunk fölé, és már a kedd hajnali órákban is átmenetileg havas eső vagy hózápor fordulhat elő a délnyugati határvidéken, különösen a Mecsek térségében.

A hóhelyzet tovább fokozódik csütörtökön, amikor újabb csapadéktömb érkezik az ország fölé. Ekkor már a Kőszegi‑hegységben sem kizárt a havas eső vagy havazás.

Péntekre pedig már egyértelműen téli idő ígérkezik országszerte: az Északi‑középhegység egyes részein – leginkább a Bükkben – akár vékony, átmeneti hótakaró is kialakulhat, különösen a magasabb pontokon.

Nyirkos, hűvös lesz az időjárás

Fontos azonban kiemelni, hogy ez a tél első jelzése, nem pedig tartós havazás. A lehűlés ugyan megérkezik, de valószínűleg nem marad sokáig: a hó, ha hull, hamar elolvad.

A mostani hidegfront inkább előkészítő fázis: a légkör hamarosan felkészül a tél komolyabb betörésére, de a nagy, látványos havazások inkább később várhatók.

A meteorológusok figyelmeztetnek: a következő napokban érdemes felkészülni a nyirkos, hűvös időre, aki teheti, nézzen utána a Köpönyeg.hu-n a helyi előrejelzéseknek – különösen akkor, ha magasabb fekvésű településen él, vagy az autójára már téli gumi kerülhet.