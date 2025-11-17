Hamarabb jöhet az idei szezon első hava, mint gondolná

Hírlevél

Nemsokára kóstolót kapunk a télből. Az időjárás előrejelzés szerint akár már holnap megérkezhet az első őszi hó Magyarországon. Noha a lehulló pelyhek várhatóan csak átmenetiek lesznek, de a magasabb térségekben, a hegyekben ónos eső vagy havas csapadék is elképzelhető, miközben a hideg levegő fokozatosan elönti az országot.
Már nem kell sokat várni: a meteorológiai modellek előrejelzése szerint a következő napokban beköszönthet a téli időjárás, s vele az első őszi havazás.

időjárás, Galyatető, 2025. november 14.A drónnal készült képen a köddel körülvett Kékestető látszik 2025. november 14-én. A Kárpát-medencében a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség az úgynevezett hidegpárna, amikor a medence alján több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki. Ilyenkor a felhőzet fölé nyúló hegycsúcsokon derült, napos, a lentinél melegebb idő van.MTI/Komka Péter
A Galyatető november 14-én - Hamar változik az időjárás - Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A Köpönyeg előrejelzése szerint hideg levegő áramlik be országunk fölé, és már a kedd hajnali órákban is átmenetileg havas eső vagy hózápor fordulhat elő a délnyugati határvidéken, különösen a Mecsek térségében. 

A hóhelyzet tovább fokozódik csütörtökön, amikor újabb csapadéktömb érkezik az ország fölé. Ekkor már a Kőszegi‑hegységben sem kizárt a havas eső vagy havazás. 

Péntekre pedig már egyértelműen téli idő ígérkezik országszerte: az Északi‑középhegység egyes részein – leginkább a Bükkben – akár vékony, átmeneti hótakaró is kialakulhat, különösen a magasabb pontokon.

Nyirkos, hűvös lesz az időjárás

Fontos azonban kiemelni, hogy ez a tél első jelzése, nem pedig tartós havazás. A lehűlés ugyan megérkezik, de valószínűleg nem marad sokáig: a hó, ha hull, hamar elolvad. 

A mostani hidegfront inkább előkészítő fázis: a légkör hamarosan felkészül a tél komolyabb betörésére, de a nagy, látványos havazások inkább később várhatók. 

A meteorológusok figyelmeztetnek: a következő napokban érdemes felkészülni a nyirkos, hűvös időre, aki teheti, nézzen utána a Köpönyeg.hu-n a helyi előrejelzéseknek – különösen akkor, ha magasabb fekvésű településen él, vagy az autójára már téli gumi kerülhet.

 

