Kiadták a figyelmeztetést! Kiszámíthatatlan időjárás érkezik vasárnap az ország területére

Az ország fölött vasárnap változékony időjárás vonul át, amely jelentősen megosztja Magyarország térségeit. Nyugaton csökken a felhőzet, sőt több helyen ki is derülhet az ég, míg keleten a borult idő marad meghatározó. Északkelet felé gyenge hó, hószállingózás még előfordulhat. A szél egyre több helyen fordul nyugatira, délnyugatira, élénk lökésekkel.

Időjárás vasárnap: Hó, havazás, erős széllökések és napsütés is várható az ország különböző részein Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Hol várható havazás és napsütés a vasárnapi időjárás előrejelzés szerint?

A Dunántúlon már délelőtt vékonyodik a felhőzet, és estére akár hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Ezzel szemben a Dunától keletre marad a borongós idő, északkeleten pedig időszakos hó és hószállingózás is előfordulhat. Ezek a friss jelek azt mutatják, hogy a változatos időjárás miatt Magyarország térségei teljesen eltérő arcukat mutatják majd.

Miért erősödik a szél, és hogyan alakul a hőmérséklet?

A nyugatiasra, délnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz érezhető, helyenként élénk, sőt erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, amit a szél még hidegebbnek éreztethet.