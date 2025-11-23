Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Kiadták a figyelmeztetést! Kiszámíthatatlan időjárás érkezik vasárnap az ország területére

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vasárnap ismét meglepetéseket tartogat az ország több pontján. Az előrejelzések szerint az időjárás egyszerre hoz havazást, napsütést és erős szelet. A hőmérséklet is szélsőségesen alakulhat, régiónként nagy eltérésekkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshavazásősz

Az ország fölött vasárnap változékony időjárás vonul át, amely jelentősen megosztja Magyarország térségeit. Nyugaton csökken a felhőzet, sőt több helyen ki is derülhet az ég, míg keleten a borult idő marad meghatározó. Északkelet felé gyenge hó, hószállingózás még előfordulhat. A szél egyre több helyen fordul nyugatira, délnyugatira, élénk lökésekkel.

Időjárás vasárnap: Hó, havazás, erős széllökések és napsütés is várható az ország különböző részein
Időjárás vasárnap: Hó, havazás, erős széllökések és napsütés is várható az ország különböző részein Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Hol várható havazás és napsütés a vasárnapi időjárás előrejelzés szerint?

A Dunántúlon már délelőtt vékonyodik a felhőzet, és estére akár hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Ezzel szemben a Dunától keletre marad a borongós idő, északkeleten pedig időszakos hó és hószállingózás is előfordulhat. Ezek a friss jelek azt mutatják, hogy a változatos időjárás miatt Magyarország térségei teljesen eltérő arcukat mutatják majd.

Miért erősödik a szél, és hogyan alakul a hőmérséklet?

A nyugatiasra, délnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz érezhető, helyenként élénk, sőt erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, amit a szél még hidegebbnek éreztethet. 

Estére -5 és +1 közé hűl a levegő, de a derült, hóval borított tájakon lényegesen hidegebb is lehet – ez tovább erősíti a télies időjárás jelenlétét.

hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
Galéria: Havazás az országban
1/15
A drónnal készült felvételen havas táj a Mecsekben

 

Milyen idő alakul éjjel, és hol várható havazás Magyarországon?

Vasárnap estére megszűnik a hószállingózás északkeleten, keleten is átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újabb borultság érkezik. A délies szél több térségben is élénk marad, néhol erős lökések kíséretében. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és -6 fok között várható, de ahol derült az ég és hó borítja a felszínt, ott extrém hideg is kialakulhat – írja a Met.hu.

Változékony időjárás érkezik a hétvégén erős széllökésekkel

Tegnap megírtuk: hétvége során újabb csapadékzóna vonul át az ország felett, amely több helyen tapadó hóval érkezik. A részletes időjárás előrejelzés alapján havas eső, eső és erős szél egyaránt várható. A hőmérséklet fagypont körül alakul, helyenként vastagabb hótakaró is kialakulhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!