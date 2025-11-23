Kiadták a figyelmeztetést! Kiszámíthatatlan időjárás érkezik vasárnap az ország területére

Az ország fölött vasárnap változékony időjárás vonul át, amely jelentősen megosztja Magyarország térségeit. Nyugaton csökken a felhőzet, sőt több helyen ki is derülhet az ég, míg keleten a borult idő marad meghatározó. Északkelet felé gyenge hó, hószállingózás még előfordulhat. A szél egyre több helyen fordul nyugatira, délnyugatira, élénk lökésekkel.
Hol várható havazás és napsütés a vasárnapi időjárás előrejelzés szerint?
A Dunántúlon már délelőtt vékonyodik a felhőzet, és estére akár hosszabb napos időszakok is kialakulhatnak. Ezzel szemben a Dunától keletre marad a borongós idő, északkeleten pedig időszakos hó és hószállingózás is előfordulhat. Ezek a friss jelek azt mutatják, hogy a változatos időjárás miatt Magyarország térségei teljesen eltérő arcukat mutatják majd.
Miért erősödik a szél, és hogyan alakul a hőmérséklet?
A nyugatiasra, délnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen lesz érezhető, helyenként élénk, sőt erős lökésekkel. A nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, amit a szél még hidegebbnek éreztethet.
Estére -5 és +1 közé hűl a levegő, de a derült, hóval borított tájakon lényegesen hidegebb is lehet – ez tovább erősíti a télies időjárás jelenlétét.
Milyen idő alakul éjjel, és hol várható havazás Magyarországon?
Vasárnap estére megszűnik a hószállingózás északkeleten, keleten is átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újabb borultság érkezik. A délies szél több térségben is élénk marad, néhol erős lökések kíséretében. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és -6 fok között várható, de ahol derült az ég és hó borítja a felszínt, ott extrém hideg is kialakulhat – írja a Met.hu.
Változékony időjárás érkezik a hétvégén erős széllökésekkel
Tegnap megírtuk: hétvége során újabb csapadékzóna vonul át az ország felett, amely több helyen tapadó hóval érkezik. A részletes időjárás előrejelzés alapján havas eső, eső és erős szél egyaránt várható. A hőmérséklet fagypont körül alakul, helyenként vastagabb hótakaró is kialakulhat.