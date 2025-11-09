Hatalmasat fordul jövő héten az időjárás – mutatjuk, hogy mire készüljön!

Az Időkép.hu időjárás előrejelzése alapján a jövőhét nem hoz jelentős enyhülést vagy lehűlést, és csapadékból sem lesz sok. A köd, a pára és a borongós idő marad velünk, ezért érdemes óvatosan közlekedni, különösen a reggeli órákban.

Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk a jövőhéten

Fotó: Pexels

Hétfőn marad a ködös, szürke időjárás

A hétfői nap időjárása nem tartogat sok meglepetést: országszerte párás, ködös reggelre ébredhetünk. Bár a köd napközben sok helyen feloszlik, egyes térségekben – főként északon és délkeleten – tartósan borongós maradhat az ég. Néhol kisebb eső, gyenge zápor is előfordulhat.

A hajnali órákban -1 és +7 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, délutánra pedig 8–14 fokig melegszik a levegő.

A szél alig mozdul, így a hőérzetet leginkább a párás levegő és a szürkeség határozza meg.

Kedd: köd, pára és némi napsütés is lehet

Kedden ismét párás, ködös időjárás jellemzi a reggelt, a köd többfelé csak lassan oszlik fel, sőt helyenként egész nap megmaradhat. Ahol viszont felszakad a felhőzet, ott kellemesen napos időre is számíthatunk.

Csapadék alig valószínű, legfeljebb néhol enyhe szitálás fordulhat elő.

A hőmérséklet napközben 6–13 fok között alakul, a hidegebb, ködös völgyekben viszont alig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán sem várható nagy fordulat

A hét közepén sem változik érdemben az időjárás. A borongós és a napos tájak aránya továbbra is vegyes lesz. Helyenként ismét gyenge eső vagy szitálás előfordulhat, de komolyabb csapadékra sehol sem kell számítani.

A hajnalok hűvösek maradnak, -2 és +6 fok között alakulnak, míg a délutáni órákban 6–13 fok várható.

Összességében továbbra is kora télies, csendes napok elé nézünk.

Lesz idén fehér karácsony?

Lassan egy egész generáció nőtt fel anélkül, hogy igazi havas karácsonyt látott volna. Az idei tél azonban eltérhet az eddigiektől: a meteorológus Laza Bori szerint jó esély van arra, hogy hidegebb és csapadékosabb időszak jön, de a hosszú távú jóslatokkal érdemes óvatosnak lenni.