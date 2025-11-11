Egyre komorabb az időjárás, mutatjuk, milyen időre számíthatunk szerdán

Hírlevél

Rendkívüli

időjárás

Szerdán az ország nagy részén továbbra is ködös, párás reggelre ébredhetünk, miközben csak néhol bújik elő a nap. Az időjárás jellemzően borongós és hűvös marad, de rövid napos periódusokra is számíthatunk a nap folyamán.
Az időjárás a mogorvább arcát mutatja szerdán, az ország nagy részén továbbra is a párás, ködös idő lesz a jellemző, de azért lesznek naposabb periódusok is, ahol a felhőzet átmenetileg ritkul.

időjárás
Ködös időjárásra számíthatunk a következő napokban
Fotó: Pexels / Michael Foster

A nap első felében különösen a reggeli órákban számíthatunk alacsony felhőzetre és tartós ködre, ami több helyen jelentősen csökkentheti a látástávolságot, és lassítja a hőmérséklet emelkedését. 

A borongós, párás tájakon elvétve gyenge szitálás sem kizárt, míg a naposabb térségekben gyorsabb felmelegedésre lehet számítani. 

A hőmérséklet országosan 6 és 14 Celsius-fok között alakul, nagyban függően attól, mennyire tartós a köd vagy a rétegfelhőzet az adott területen – írja a Köpönyeg.

A délutáni órákban javul az időjárás

A reggeli órákban tehát továbbra is érdemes meleg, réteges öltözetet viselni, különösen azoknak, akik az útra kelnek. A ködös szakaszokon a közlekedőknek is fokozott óvatosság javasolt, hiszen a csökkent látótávolság miatt a vezetés veszélyes lehet. 

A délutáni órákban a naposabb helyeken már kellemesebbnek érezhetjük az időt, de a hőmérséklet így is alacsony marad, ezért egy könnyű kabát vagy dzseki továbbra is ajánlott.

Összességében szerdán az időjárás jellemzően borongós, párás és hűvös lesz, de kisebb megszakításokkal azért előbukkanhat a nap. Ahogy az Origo is megírta, hatalmas változás jön az időjárásban ezen a héten.

 

