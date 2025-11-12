Brutális időjárás lesz a következő napokban

Szerdán változó időjárás lesz: tartósan párás, ködös vidékek és naposabb körzetek egyaránt előfordulhatnak. A borongósabb részeken gyenge szitálás sem kizárt - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul, a köd mértékétől függően.

Hidegebbre fordul az időjárás

Fotó: Unsplash

Csütörtökön északon több helyen megmaradhat a köd és a rétegfelhőzet, míg délen időnként kisüthet a nap. Helyenként ködszitálás előfordulhat. A hőmérsékleti értékek változatlanok maradnak.

Pénteken a sűrű pára és a rétegfelhőzet fokozatosan felszakadozik, egyre több helyen napos idő várható, kivéve az Északi-középhegység tág térségét. A déli, délkeleti szél élénkülni kezd.

A csúcshőmérséklet délen elérheti a 15, északon a 7 fokot.

Szombaton a köd felszállása után változóan felhős, száraz idő valószínű. A nap folyamán a déli, később az északnyugati szél erősödhet meg. 11 fok körül alakul a csúcsérték.

Vasárnap az erősen felhős égből elszórtan valószínű kisebb eső, zápor. A délnyugati szél megélénkül. 11-12 fok körüli értékeket mérhetünk.