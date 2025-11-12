Furcsa napokat hoz az időjárás – a változás a küszöbön áll

Az ország jelentős részén napközben is tartósan borult, ködös időjárás uralkodott. Bár a látási viszonyok helyenként kissé javultak, a párás levegő és a szitálás miatt továbbra is sokfelé megmaradt a szürke, nyirkos hangulat. A szél gyenge maradt, mindössze a délnyugati térségekben érezhettünk némi élénkülést. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között között alakulnak - tájékoztat a HungaroMet.

A ködös időjárás miatt sok helyen nehézkes a közlekedés

Fotó: Pexels

Meddig tart a ködös időjárás Magyarországon?

A jelenlegi előrejelzések szerint a tartós ködös időjárás még legalább a hét végéig velünk marad. A délnyugati szél péntektől ugyan többfelé megélénkülhet, de az északi, északkeleti térségekben továbbra is zárt marad a felhőtakaró. A hajnali órákban sűrű köd és gyenge szitálás is előfordulhat, így a látási viszonyok javulása csak lassan várható.

Milyen hőmérsékletre számíthatunk a következő napokban?

A következő napokban marad a hűvös, kora téli időjárás. A hajnali órákban 0 fok körüli értékeket mérhetünk, napközben pedig legfeljebb 8–10 fokig melegedhet a levegő. A párás, borult égbolt alatt nehezebben száradnak az utak, a naposabb körzetekben viszont enyhébb lehet a hőérzet. Fagyra egyelőre csak a völgyekben, szélvédett helyeken számíthatunk.

