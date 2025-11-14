Brutális időjárási kontraszt jön: észak fázik, dél szinte nyárba fordul!

Hírlevél

Olvasási idó: 5 perc
Szombaton jelentős különbségek alakulnak ki az ország egyes részei között. Az időjárás az északi tájakon borongós és nyirkos marad, míg délen több órára is kisüthet a nap. A hétvége és a hét eleje erős hőmérsékleti kontrasztot, szelet és egy érkező hidegfrontot is tartogat.
Hétvégi időjárás: Szombaton kettészakad az ország: miközben északon borongós marad az időjárás, délen több órára is kisüthet a nap. A következő napokban erős hőmérsékleti kontrasztra, szélre és hétfőtől csapadékos fordulatra számíthat - írja az Időkép.

időjárás
Hihetetlen, ami hétvégén ránk vár – kettészakad az ország időjárása!
Fotó: Pexels

Szombaton még kettős arcát mutatja az időjárás

Szombaton az időjárás jelentősen eltér majd az ország két részén. 

  • Az északi megyékben szürke, párás, ködös marad a levegő, helyenként szitálás vagy gyenge eső is előfordulhat. 
  • Ezzel szemben a déli országrészben hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, és élénk, időnként erős délnyugati szélre lehet számítani.
    A hőmérséklet is nagy eltérést mutat majd: északon mindössze 4–11 fok várható, míg délen 12–19 fokig is melegedhet a levegő.

Vasárnap: újra kettészakad az ország – nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt

  • A vasárnapi időjárás továbbra is sok felhőt és párát hoz, főként északon és északnyugaton. Itt napközben is megmaradhat a köd, és gyenge eső, szitálás is kialakulhat. 
  • Délen ismét több napsütésre számíthatunk, ám a nyugati, délnyugati szél több helyen élénk vagy akár erős is lehet.

A hőmérséklet szinte kettévágja az országot: északon 7–13, délen viszont 14–20 fok közé emelkedhet.

Hétfőn hidegfront hoz esőt, kedden már naposabb idő várható

Hétfőn egy hullámzó hidegfront érkezik, amely sokfelé borongós, esős, záporos időt okoz. Egy-egy zivatar sem kizárt. A déli szél erős lesz, majd északnyugatira fordul, és viharos lökések is előfordulhatnak. 

A csúcshőmérséklet 10–17 fok között alakul.

Kedden felszakadozik a felhőzet, többfelé kisüt a nap, bár néhol még előfordulhat kisebb eső. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, 

délutánra 5–12 fok lesz a jellemző.

Lehet az időjárás nem száraz a hétvégén, de a november továbbra is!

A Száraz November kezdeményezés az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tett szert Magyarországon. Célja, hogy felhívja a figyelmet az alkoholfogyasztás mértékére és annak lehetséges hatásaira, illetve arra ösztönzi az embereket, hogy egy hónapra tartsanak szünetet az alkoholfogyasztásban.

 

