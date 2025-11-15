Durva lehűlés jön, téliesre fordul az időjárás

Szombaton erősen felhős, északon borult, párás időjárásra számíthatunk. Némi napsütés délen lehet. Elszórtan fordul elő szitálás, kisebb eső. Gyenge marad a szél - írja a Köpönyeg.hu. Északon 7, délen 17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Erős lehűlés jön, télies időjárás lesz

Fotó: Pexels

Vasárnap marad a borongós idő, északkeleten lehet tartósan borús az idő. Szórványosan fordul elő zápor. A déli szél egyre inkább megélénkül.

9 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, továbbra is délen lehet enyhébb az idő.

Hétfőn az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, záporeső. 12 fok körül valószínű a csúcsérték. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg.

Kedden az erős, olykor viharos szél hatására csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap.

5 és 10 fok közé esik vissza a hőmérséklet, erős lehűlés várható.

Szerdán változóan felhős, már-már télies időre van kilátás. Reggel 0, délután +6 fok körüli értékeket mérhetünk.