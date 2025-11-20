Nem kegyelmez nekünk ma az időjárás – mutatjuk, mire készüljön!

A csütörtöki nap továbbviszi a hét közepén tapasztalt csípős reggeleket, és mindehhez kisebb esők is érkeznek. A időjárás délnyugat felől gyorsan romlik: egyre többfelé beborul az ég, és szitáló, őszi jellegű záporokra lehet számítani. Érdemes magánál tartani az esernyőt - írja a Köpönyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: érkezik az eső és tovább hűl a levegő

Fotó: Pexels

Az időjárás csütörtökön nem kegyelmez

A szél déliről fokozatosan északnyugatira vált, helyenként meg is élénkül, ami tovább hűti a levegőt.

A nappali hőmérséklet 7–13 fok között alakul,

így ajánlott rétegesen öltözni. A nap összességében borongós, hűvös és nedves lesz – igazi, komor őszi hangulatot ígér.

Pénteken is marad a csapadék

Péntekre virradóra sokfelé várható kiadós eső, a magasabban fekvő tájakon havas eső, havazás is lehetséges. Napközben átmenetileg csökken a csapadék, de délutántól újra több helyen fordulhat elő eső.

A hőmérséklet 1–10 fok között alakul.

Eső hullik a Nap felszínére is?

Képzeljük el, hogy eső hullik a Nap felszínére! Elsőre abszurdnak hangzik, hiszen hogyan létezhet víz vagy bármilyen folyadék egy olyan égitest felületén, ahol a hőmérséklet több millió fokot is elérhet? Mégis, a tudósok felfedezték, hogy a Nap koronájában valóban létezik egy jelenség, amelyet napesőnek neveznek.

