Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

csapadék

Nem kegyelmez nekünk ma az időjárás – mutatjuk, mire készüljön!

Csütörtökön újabb fordulat érkezik, hiszen a borongós ég mellé csapadék is társul. A mai időjárás esőt, lehűlést és élénkebb szelet hoz magával.
A csütörtöki nap továbbviszi a hét közepén tapasztalt csípős reggeleket, és mindehhez kisebb esők is érkeznek. A időjárás délnyugat felől gyorsan romlik: egyre többfelé beborul az ég, és szitáló, őszi jellegű záporokra lehet számítani. Érdemes magánál tartani az esernyőt - írja a Köpönyeg.hu.

időjárás, eső
Csütörtöki időjárás: érkezik az eső és tovább hűl a levegő
Fotó: Pexels

Az időjárás csütörtökön nem kegyelmez

A szél déliről fokozatosan északnyugatira vált, helyenként meg is élénkül, ami tovább hűti a levegőt. 

A nappali hőmérséklet 7–13 fok között alakul,

 így ajánlott rétegesen öltözni. A nap összességében borongós, hűvös és nedves lesz – igazi, komor őszi hangulatot ígér.

Pénteken is marad a csapadék

Péntekre virradóra sokfelé várható kiadós eső, a magasabban fekvő tájakon havas eső, havazás is lehetséges. Napközben átmenetileg csökken a csapadék, de délutántól újra több helyen fordulhat elő eső. 

A hőmérséklet 1–10 fok között alakul.

Eső hullik a Nap felszínére is? 

Képzeljük el, hogy eső hullik a Nap felszínére! Elsőre abszurdnak hangzik, hiszen hogyan létezhet víz vagy bármilyen folyadék egy olyan égitest felületén, ahol a hőmérséklet több millió fokot is elérhet? Mégis, a tudósok felfedezték, hogy a Nap koronájában valóban létezik egy jelenség, amelyet napesőnek neveznek.
 

 

