Készítsd a kabátot és az esernyőt: brutális fordulatot vesz az időjárás!

Az előttünk álló napokban egyre inkább az időjárás őszi arca dominál majd: borult ég, párás hajnalok és gyakori eső határozza meg a hétvégét. A frontok lassan vonulnak, így tartósan felhős időre számíthatunk, különösen az ország keleti és középső részén. Nyugaton ugyanakkor estétől már megindulhat a felhőzet csökkenése, ám ezzel együtt köd és rétegfelhőzet képződhet. A hőmérséklet mérséklődik, a szél viszont többnyire gyenge marad, így a következő napok inkább csendes, de nyirkos őszi időt ígérnek – Írja HungaroMet.

Borongós, csapadékos időjárás Magyarországon — felhős ég, eső és köd jellemzi a hétvégi előrejelzést. Fotó:Illusztráció/Unplash

Szombat délelőtt – borongós, csapadékos időjárás várható

Többnyire erősen felhős vagy borult időjárás valószínű, csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Este nyugaton elkezdhet csökkenni a felhőtakaró, viszont arrafelé ekkortól köd és rétegfelhőzet képződhet.

Az ország keleti kétharmadán többfelé eső, zápor várható, míg nyugaton kisebb a csapadék esélye. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között, Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 15–17 fok körül alakulhat. Késő estére 5–11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombat éjjel: ködös, párás időjárás

Éjszaka a zárt felhőtakaró lassan északkelet felé helyeződik, mögötte nyugat, délnyugat felől csökken a felhőzet. Az érkező hidegebb, nyirkos levegő miatt többfelé képződik köd és rétegfelhőzet.

A keleti, északkeleti megyékben továbbra is többfelé eső, zápor fordulhat elő, míg nyugatabbra már csak elszórt csapadék valószínű. A délkeleti szél hajnalban megélénkülhet, de másutt gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, délnyugaton kissé alatta várható.

Vasárnap: marad a borongós, őszi időjárás

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, borult ég lesz jellemző. A Dunától keletre továbbra is többfelé eshet, a nap második felében azonban csökken a csapadékhajlam, helyenként felszakadozhat a felhőzet.

A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 8 és 14 fok között várható, késő estére 5–10 fokig hűl a levegő.

Végre kiderült, miért őrülhet meg az időjárás az egész Földön

A globális felmelegedés következtében egy évtizeden belül teljesen átalakulhat a Föld egyik legfontosabb éghajlati jelensége. Az El Niño felerősödése szinkronba hozhatja a bolygó nagy időjárási rendszereit, ami szélsőséges meleget és csapadékviszonyokat eredményezhet.