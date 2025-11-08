Készítsd a kabátot és az esernyőt: brutális fordulatot vesz az időjárás!

Hírlevél

A magyarországi időjárás a hétvégén igazi őszi arcát mutatja. Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton és vasárnap többfelé eső, borongós idő várható, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken, a szél viszont gyenge marad.
Az előttünk álló napokban egyre inkább az időjárás őszi arca dominál majd: borult ég, párás hajnalok és gyakori eső határozza meg a hétvégét. A frontok lassan vonulnak, így tartósan felhős időre számíthatunk, különösen az ország keleti és középső részén. Nyugaton ugyanakkor estétől már megindulhat a felhőzet csökkenése, ám ezzel együtt köd és rétegfelhőzet képződhet. A hőmérséklet mérséklődik, a szél viszont többnyire gyenge marad, így a következő napok inkább csendes, de nyirkos őszi időt ígérnek – Írja HungaroMet.

Fotó:Illusztráció/Unplash

Szombat délelőtt – borongós, csapadékos időjárás várható

Többnyire erősen felhős vagy borult időjárás valószínű, csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Este nyugaton elkezdhet csökkenni a felhőtakaró, viszont arrafelé ekkortól köd és rétegfelhőzet képződhet.
Az ország keleti kétharmadán többfelé eső, zápor várható, míg nyugaton kisebb a csapadék esélye. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között, Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 15–17 fok körül alakulhat. Késő estére 5–11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombat éjjel: ködös, párás időjárás

Éjszaka a zárt felhőtakaró lassan északkelet felé helyeződik, mögötte nyugat, délnyugat felől csökken a felhőzet. Az érkező hidegebb, nyirkos levegő miatt többfelé képződik köd és rétegfelhőzet.
A keleti, északkeleti megyékben továbbra is többfelé eső, zápor fordulhat elő, míg nyugatabbra már csak elszórt csapadék valószínű. A délkeleti szél hajnalban megélénkülhet, de másutt gyenge marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között, délnyugaton kissé alatta várható.

Vasárnap: marad a borongós, őszi időjárás

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, borult ég lesz jellemző. A Dunától keletre továbbra is többfelé eshet, a nap második felében azonban csökken a csapadékhajlam, helyenként felszakadozhat a felhőzet.
A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 8 és 14 fok között várható, késő estére 5–10 fokig hűl a levegő.

