A következő napokban a köd és a rétegfelhők feloszlása után napos, kellemes időjárásra számíthatunk. A nap általában kevés gomolyfelhőt enged majd az égre, és csapadékra nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, míg este 2 és 9 fokra hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

Időjárás: enyhe nappal, fagyos éjszaka vár ránk

Időjárás: az éjszakai órákban fagy is lehet

Kedd estétől szerda reggelig az ég tiszta marad, így az éjszaka hűvös lesz, és a levegő párássá válik. Reggelre több helyen köd is képződhet. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb a ködös helyeken fordulhat elő gyenge szitálás. A szél továbbra is gyenge marad, az éjszakai hőmérséklet pedig -2 és +5 fok között alakul.

Összességében tehát napközben kellemes, napos idő, éjszaka pedig hűvös és ködös reggelek várhatók.