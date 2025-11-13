Ma is tartogat brutális meglepetéseket az időjárás – nem is akármilyeneket!

Az ország nagy részén tartósan szürke, párás, ködös időjárásra lehet számítani, bár napközben helyenként valamelyest javulhat a látótávolság. A délnyugati határ környékén, illetve a magasabban fekvő vidékeken időnként felszakadozhat a ködtakaró, és néhol a nap is előbújhat - írja a HungaroMet.

Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk

Fotó: Pexels

Csak elvétve fordulhat elő enyhe szitálás. A szél alig lesz érezhető. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 5–9 fok között várható, de ahol kisüt a nap, ott 10 fok fölé is emelkedhet. Késő estére 3–8 fokra hűlhet a levegő.

Milyen lesz az időjárás péntek reggel?

Jellemzően borult, párás és ködös marad az idő, legfeljebb némi szitálás fordulhat elő. A szél továbbra is gyenge marad. A hajnali minimumok 1 és 7 fok között alakulnak.

Milyen lesz az idei tél?

Bár a környező régiókban, országokban már havazás is előfordult, nálunk az ősz eddig inkább a melegebb arcát mutatja, így az első komolyabb hóra és tartós fagyokra még várnunk kell. Az idei év különösen enyhe téli időt ígér – legalábbis így látja a híres meteorológus, Németh Lajos. Ennek részleteiről itt olvashat.