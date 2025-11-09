Az ország fele fürdik a napfényben, a másik fele ázik – őrült időjárás a hét végére

Változékony, de összességében nyugodt időjárás várható Magyarországon. A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és legalább néhány órára kisüt a nap, bár néhol továbbra is borongós, párás maradhat az ég. Az északkeleti megyékben még előfordulhat kisebb eső, de délutántól ott is egyre inkább csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet napközben 11 és 14 fok között alakul, estére pedig 3–9 fok közé hűl vissza a levegő – írja a Hungaromet.

Őszi időjárás Magyarországon — napsütés és köd váltakozik, a felhők között áttörő fénysugarakkal.Fotó:Illusztráció/Unplash

Vasárnap: felszakadozik a felhőzet, helyenként esős időjárás

A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, legalább néhány órára kisüt a nap, ám néhol tartósan borult idő maradhat. Időszakos eső leginkább az északkeleti megyékben valószínű, de délutántól ott is egyre kevésbé jellemző. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 11–14 fok között várható, a borult részeken pár fokkal hűvösebben. Késő estére 3–9 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől hétfő reggelig: köd és párásság

Éjszaka terjeszkedik a felhőzet, így hajnalra a legtöbb helyen erősen felhős vagy borult ég lesz a jellemző. Szitálás helyenként előfordulhat, több helyen párásság, köd képződhet. A szél gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet −1 és +7 °C között alakul.

Hétfő: sok felhő, kevés csapadék

A magasabb szinteken érkező zárt, vastag felhőzet miatt sok lesz a felhő, de csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás mérsékelt, a délutáni hőmérséklet 10–14 fok között valószínű. Bár a napfény kevés lesz, jelentős lehűlés nem várható.

Kedd: köd után napos idő

Kedden éjjel köd és rétegfelhőzet képződik, de napközben ezek feloszlása után napos, csapadékmentes idő várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a hajnal −1 és +6, a délutáni csúcsérték 8–14 fok között valószínű.

Összességében nyugodt, hűvös, de derűsebb időjárás jellemzi majd a napot.

A következő napokban jelentős lehűlés vagy erős szél nem lesz, inkább a párásság, köd és a borult ég váltakozik majd a napsütéses időszakokkal. Ahol kisüt a nap, ott kellemes, enyhe hőmérsékletre lehet számítani.