Az ország fele fürdik a napfényben, a másik fele ázik – őrült időjárás a hét végére

Változékony, de összességében nyugodt időjárás várható Magyarországon. A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és legalább néhány órára kisüt a nap, bár néhol továbbra is borongós, párás maradhat az ég. Az északkeleti megyékben még előfordulhat kisebb eső, de délutántól ott is egyre inkább csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet napközben 11 és 14 fok között alakul, estére pedig 3–9 fok közé hűl vissza a levegő – írja a Hungaromet.
Vasárnap: felszakadozik a felhőzet, helyenként esős időjárás
A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, legalább néhány órára kisüt a nap, ám néhol tartósan borult idő maradhat. Időszakos eső leginkább az északkeleti megyékben valószínű, de délutántól ott is egyre kevésbé jellemző. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 11–14 fok között várható, a borult részeken pár fokkal hűvösebben. Késő estére 3–9 fok közé hűl le a levegő.
Vasárnap estétől hétfő reggelig: köd és párásság
Éjszaka terjeszkedik a felhőzet, így hajnalra a legtöbb helyen erősen felhős vagy borult ég lesz a jellemző. Szitálás helyenként előfordulhat, több helyen párásság, köd képződhet. A szél gyenge marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet −1 és +7 °C között alakul.
Hétfő: sok felhő, kevés csapadék
A magasabb szinteken érkező zárt, vastag felhőzet miatt sok lesz a felhő, de csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás mérsékelt, a délutáni hőmérséklet 10–14 fok között valószínű. Bár a napfény kevés lesz, jelentős lehűlés nem várható.
Kedd: köd után napos idő
Kedden éjjel köd és rétegfelhőzet képződik, de napközben ezek feloszlása után napos, csapadékmentes idő várható. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a hajnal −1 és +6, a délutáni csúcsérték 8–14 fok között valószínű.
Összességében nyugodt, hűvös, de derűsebb időjárás jellemzi majd a napot.
A következő napokban jelentős lehűlés vagy erős szél nem lesz, inkább a párásság, köd és a borult ég váltakozik majd a napsütéses időszakokkal. Ahol kisüt a nap, ott kellemes, enyhe hőmérsékletre lehet számítani.
