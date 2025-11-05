Meddig marad kellemes az őszi idő? Mutatjuk!

Szerdán száraz lesz az időjárás, a rétegfelhők feloszlását követően már csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, csapadék nem valószínű - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet csúcsa 15 fok körül alakul.

Egy kis időre búcsút mondhatunk az esős időjárásnak

Fotó: Unsplash

Csütörtökön nyugaton tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, míg máshol több órára kisüt a nap.

Csapadék továbbra sem várható, a maximum 14–15 fok körül marad.

Pénteken a reggeli órákban köd képződik, amely fokozatosan feloszlik. Napközben változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Szombaton továbbra is csendes, száraz őszi időre számíthatunk. Reggel ködfoltok képződnek, délután felhős és derűsebb tájak egyaránt előfordulnak. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.

Vasárnap helyenként makacsul megmaradhat a rétegfelhőzet, másutt a köd feloszlása után többnyire napos időre van kilátás. A borult, párás tájakon 10, a napos vidékeken 15 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.