Hatalmas változás jön az időjárásban a héten

Hétfőn reggel főként az Alföldön sűrű köd képződik, ami fokozatosan feloszlik, ezt követően változóan felhős időjárásra számíthatunk. Délen helyenként előfordulhat zápor - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet körülbelül 13 fokig emelkedik.

Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk a jövőhéten

Fotó: Pexels

Kedden a köd megszűnése után rétegfelhős, helyenként derűsebb idő valószínű. Estére ismét párássá válik a levegő, többfelé köd is képződhet. A nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakulhat.

Szerdán többnyire borongós, párás, reggel ködös időre készülhetünk. Néhol előfordulhat szitálás vagy gyenge eső.

Délután 11–12 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően délen több napsütésre, északon inkább felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A déli szél időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között várható.

Pénteken hajnalban többfelé alakulhat ki köd és rétegfelhőzet, amelyek napközben fokozatosan ritkulnak, majd többnyire napos időre számíthatunk, de helyenként tartósan borult maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, a délies szél a Dunántúlon megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.