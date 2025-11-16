Időjárás: pár nap és lecsap a tél, durva lehűlés vár ránk

Vasárnap továbbra is borongós marad az időjárás, északkeleten helyenként egész nap borús maradhat az ég. Helyenként kialakulhatnak záporok. A déli szél fokozatosan élénkül - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, délen marad a legenyhébb időjárás.

Téliesre fordul az időjárás

Fotó: Getty Images

Hétfőn a borult, vagy erősen felhős égből sok helyen alakulhat ki eső, illetve zápor. Kezdetben délnyugati, majd északnyugatira forduló, egyre erősödő légmozgás várható.

A csúcshőmérséklet körülbelül 12 fok lehet.

Kedden az erős, időnként viharos szél hatására felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütés érkezik. A hőfok 5 és 10 fok közé esik vissza, jelentős lehűlés várható.

Szerdán váltakozó felhőzet és kora télies hangulat jellemzi a napot. Reggel 0, délután körülbelül 6 fok valószínű.

Csütörtökön erősen felhős idő várható, legfeljebb szórványos esővel. A hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, kissé enyhülhet az idő.