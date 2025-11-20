Beköszöntött a tél, és pénteken sem lesz jobb az időjárás

Csütörtökön megmutatta a zordabb arcát az időjárás. Ahogy azt az Origo is megírta, kedden leesett hazánkban az első őszi hó. Aztán csütörtökön az ország nyugati részén is havazott a Kőszegi-hegységben.

Az időjárás pénteken sem lesz kegyes hozzánk (képünk illusztráció)

Fotó: Kota Kiriyama / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

És bizony pénteken sem számíthatunk jobb időre. Az ország nagy részén borongós, ködös és párás idő várható, amely egész nap meghatározza majd a hangulatot és a közlekedési viszonyokat.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggeli órákig sokfelé számíthatunk jelentős mennyiségű csapadékra: elsősorban esőre, ám a magasabban fekvő területeken – így a Bakonyban és a Mecsekben – már a havazás és a havas eső sem lesz ritka jelenség.

Ezeken a vidéken az utak csúszósak lehetnek, így célszerű fokozott óvatossággal közlekedni.

Nem enyhül az időjárás

A napközbeni időszakra átmeneti csapadékszünet ígérkezik, igaz, csak korlátozott területen. Inkább az ország keleti részén maradhat meg az eső, míg máshol átmenetileg felszakadozhat a borult ég, de komolyabb javulásra nem számíthatunk.

A délutáni óráktól újabb csapadékzóna érkezik, és egyre többfelé kezd el esni az eső.

Az éjszaka folyamán a Dunántúlon mindinkább hűl a levegő, a csapadék pedig több helyen havazásba fordulhat át. A térségben akár vastagabb hótakaró kialakulása sem kizárt, különösen a magasabb vidékeken.

Délen enyhébb idő várható

A hőmérséklet napközben 1 és 10 fok között alakul, így a déli és keleti területeken jóval enyhébb idő várható, míg a Dunántúl északi és nyugati részein téliesebb lesz a hangulat. A változékony, több helyen csapadékos idő miatt érdemes rétegesen öltözködni, és számítani arra, hogy az esti órákra többfelé csúszóssá válhatnak az utak.