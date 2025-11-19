Magyar kutatás forradalmasíthatja a mesterséges megtermékenyítést

Pécsen egy új, ultramodern inkubátor fejlesztése zajlik, amely forradalmasíthatja a mesterséges megtermékenyítést (IVF). Az eszköz az embriók apró fényjeleit figyelve segít kiválasztani a legéletképesebb embriót, ezzel növelve a sikeres teherbeesés esélyét– számol be a BAMA.

Az új inkubátor forradalmasíthatja a mesterséges megtermékenyítést – Fotó: Unsplash

Ultramodern inkubátor segítheti a sikeres gyermekvállalást

A Pécsi Tudományegyetem kutatói egy olyan innovatív inkubátoron dolgoznak, amely biztonságosan és hatékonyan támogatja a mesterséges megtermékenyítés folyamatát.

Az eszköz képes detektálni az embriók fényjelenségeit, amelyek az életképességére utalnak: minél több fényt bocsát ki egy embrió, annál nagyobb az esélye a sikeres beágyazódásra.

A projekt 2025 és 2028 között zajlik, közel 725 millió forint állami támogatással. Az új inkubátor célja, hogy több pár álma válhasson valóra és a meddőségi kezelések eredményesebbek legyenek.

Gyógyítható lehet a meddőség?

A Columbia Egyetem Termékenységi Központ kutatói történelmet írtak, amikor bejelentették az első sikeres terhességet, amelyet mesterséges intelligencia által irányított spermium-visszanyerési módszerrel értek el. A forradalmi eredmény új távlatokat nyit a meddőségi kezelések terén.

Bőrsejtekből petesejt?

Egy új kísérletben a kutatóknak először sikerült emberi petesejteket létrehozniuk bőrsejtekből, majd azokat laboratóriumban megtermékenyíteni spermiumokkal. Az eljárás reményt adhat azoknak a gyermekre vágyó nőknek, akiknek szervezetében nincsenek megfelelő minőségű petesejtek a teherbe eséshez.