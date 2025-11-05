Kevesen tudják: tengelyterhelés miatt is tilos lehet a járdán parkolás

A VAOL.hu tájékoztatása: Bár az alapvető szabály szerint a járdán parkolás csak akkor engedélyezett, ha jelzőtábla megengedi, az autó legfeljebb a járda felét foglalja el, és legalább 1,5 méter szabad sávot hagyunk a gyalogosoknak — van egy kevésbé ismert feltétel is.

Tengelyterhelés miatt is tilos lehet a járdán parkolás

Fotó: Pexels

A KRESZ szerint tilos a járdára állni, ha a jármű tengelyterhelése meghaladja az 1000 kilogrammot. A probléma pedig egyre gyakoribb, mivel a modern SUV-ok és villanyautók jóval nehezebbek, mint korábbi társaik — sok esetben már egy-egy tengelyük terhelése is túllépi ezt a korlátot.

A bírság ritka, de annál fájdalmasabb lehet

A szabályt a gyakorlatban kevesen tartják be, és a hatóság ritkán ellenőrzi kifejezetten ezt a paramétert. Azonban ha mégis sor kerül rá,

a bírság százezres nagyságrendű is lehet, hiszen a járdák jelentős része nincs felkészítve a nagy tömegű járművek terhelésére.

A tiltás célja a gyalogosbiztonság és az infrastruktúra védelme, mivel a nehéz autók könnyen megrongálhatják a burkolatot vagy a járdaszegélyt.

Járdán parkolás: mire figyeljen?

• Nézze meg, engedi-e tábla a járdára állást

• Biztosítson legalább 1,5 méteres szabad sétasávot

• Ellenőrizze a jármű tengelyterhelési adatait a forgalmiban vagy gyártói dokumentumban

A súlyhatárt főként a nagyobb SUV-ok, terepjárók és elektromos autók lépik túl — így számukra a járdára parkolás jogsértő lehet, még akkor is, ha minden más szabályt betartanának.

Bár még folyamatban van az előkészítés, már biztos, hogy 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új közlekedési szabályrendszer, amely több fontos változást is tartalmaz majd.

