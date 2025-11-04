Az eddigi legszemélyesebb Jeszenszky-kaland – rockkoncertektől a madárcsicsergésig

A Jeszenszky-kaland e heti epizódja egyszerre nagyon személyes, hiszen a két résztvevő, Jeszi és Cselő világába kalauzolja el a nézőket; ugyanakkor betekintést nyújt a magyar zeneipar, és úgy általában a rendszerváltozás körüli furcsa idők és az azóta végbement változások rejtelmeibe is.

Cselőtei László, a Hammerworld magazin egyik alapító-tulajdonosa és újságírója. Több mint 35 éves barátság, közös munkák, műsorok, koncertek és a rockzene örök szeretete mind-mind előkerül a műsorban. Kedvenc zenekarok, élmények, találkozások világsztárokkal... és rengeteg sztori. És az új, közös felismerés: vidéken jobb az élet. Meg hogy egészségesen kell élni, enni, lenni...