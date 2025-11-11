Tej, tojás, gabona… mire vagyunk allergiásak?

A Jeszenszky-kaland legfrissebb epizódja ismét az egészség-táplálkozás-allergiák témakörrel foglalkozik. Jeszenszky Zsolt vendége Bózsik András Pál biofizikus laboratórium vezető volt.
Sok érdekes információt megtudhatunk a Youtube-csatornán futó Jeszenszky-kaland legutóbbi adásából.
A műsor vendége Bózsik András Pál biofizikus laboratórium vezető volt. A fizikus Magyarországon egyedüliként képes olyan laboratóriumi méréseket végezni, amelyekkel célirányosan lehet megállapítani, hogy ez ember mi(k)re allergiás, így milyen táplálékokat kell kivennie az étrendjéből, tejet, tojást vagy gabonát.
