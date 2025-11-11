Tej, tojás, gabona… mire vagyunk allergiásak?

Sok érdekes információt megtudhatunk a Youtube-csatornán futó Jeszenszky-kaland legutóbbi adásából.

A Jeszenszky-kaland legfrissebb epizódjában Bózsik András Pál biofizikus volt a vendég

Fotó: Jeszenszky-kaland

A műsor vendége Bózsik András Pál biofizikus laboratórium vezető volt. A fizikus Magyarországon egyedüliként képes olyan laboratóriumi méréseket végezni, amelyekkel célirányosan lehet megállapítani, hogy ez ember mi(k)re allergiás, így milyen táplálékokat kell kivennie az étrendjéből, tejet, tojást vagy gabonát.