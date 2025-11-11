Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Jeszenszky-kaland

Tej, tojás, gabona… mire vagyunk allergiásak?

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Jeszenszky-kaland legfrissebb epizódja ismét az egészség-táplálkozás-allergiák témakörrel foglalkozik. Jeszenszky Zsolt vendége Bózsik András Pál biofizikus laboratórium vezető volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jeszenszky-kalandBózsik András Pálvendégallergia

Sok érdekes információt megtudhatunk a Youtube-csatornán futó Jeszenszky-kaland legutóbbi adásából.

A Jeszenszky-kaland legfrissebb epizódjában Bózsik András Pál biofizikus volt a vendég
Fotó: Jeszenszky-kaland

A műsor vendége Bózsik András Pál biofizikus laboratórium vezető volt. A fizikus Magyarországon egyedüliként képes olyan laboratóriumi méréseket végezni, amelyekkel célirányosan lehet megállapítani, hogy ez ember mi(k)re allergiás, így milyen táplálékokat kell kivennie az étrendjéből, tejet, tojást vagy gabonát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!