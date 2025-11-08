Kálmán Imre lánya nincs többé – a világhírű zeneszerző öröksége most árván maradt

A Budapesti Operettszínház tájékoztatása szerint Kálmán Yvonne november 7-én, pénteken hunyt el Los Angelesben, 88 éves korában. Kálmán Imre lánya nemcsak egy híres zeneszerző gyermeke volt, hanem maga is a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete.

Kálmán Imre lánya, Kálmán Yvonne egész életét apja zenei örökségének ápolására szentelte Fotó:Illusztráció/Unplash

Gyermekkorát a világháború árnyékában töltötte, és már fiatalon megtapasztalta a száműzetés fájdalmát. Később, Puerto Vallartában, Mexikóban telepedett le, ahol fáradhatatlanul dolgozott édesapja műveinek megőrzésén, valamint új színrevitelein. Kapcsolatrendszere a világ minden tájára kiterjedt — színházakkal, művészeti igazgatókkal és karmesterekkel tartotta a kapcsolatot, hogy Kálmán Imre halhatatlan operettjei, mint a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő vagy A chicagói hercegnő újra és újra megszólalhassanak.

Kálmán Imre lánya – a Kálmán-örökség őrzője és az állatok védelmezője

A művészet mellett az állatvédelem is fontos szerepet játszott életében: Mexikóban megalapította a Yvonneka Alapítványt, amely kóbor kutyák mentésével és örökbe adásával foglalkozott. 2017-ben, nyolcvanadik születésnapján, Pro Cultura Hungarica díjjal ismerték el a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítéséért végzett több évtizedes munkáját.

Kálmán Yvonne életútja igazi híd volt múlt és jelen, nemzetek és nemzedékek, művészet és emberség között. Munkássága révén biztosította, hogy Kálmán Imre dallamai soha ne merüljenek feledésbe, és tovább éljenek a világ színpadain.

