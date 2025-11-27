Országszerte kapkodják a karácsonyi édességeket

A karácsonyi édesség szezonja Somogyban is beindult, és az üzletek szerint idén különösen élénk az érdeklődés. A boltok polcain hetek óta ott sorakoznak a csokimikulások, szaloncukrok és ajándékcsomagok, amelyeket a vásárlók egyre nagyobb mennyiségben visznek haza. Az ünnepi vásárlás már most láthatóan megterheli a készleteket, és több termék ára is meredeken emelkedik – írja a Sonline.hu.

Karácsonyi édesség: egyre nagyobb a kereslet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A karácsonyi édesség ára Somogyban látványosan nő

Somogy több üzletében is jól látszik, hogy a kisebb kiszerelések is drágultak: a 40 grammos tejbevonós csokimikulás 159 forint, a 29 grammos tejcsokis változat pedig 299 forint. A 40 grammos tejcsokoládé figura 349 forintba kerül, miközben a Kaposváron népszerű 40 grammos mikulások 499 és 649 forint között mozognak. Kilóra átszámítva ez akár 12 ezer forintos árat is jelenthet.

Csokimikulás és szaloncukor árak: a vásárlók egyre jobban mérlegelnek

A szaloncukor árak és az ajándékcsomagok díjai szintén meredeken emelkedtek. A 120 grammos mikuláscsomag 749 forint, a 110 grammos pedig már 899 forint. A drágább, 3599 forintos nagyobb csomagok is népszerűek, mert sokan inkább egy csomagban veszik meg az ünnepi édességeket. A boltosok szerint a legtöbben 4–5 csokimikulást vásárolnak egyszerre.

Az ünnepi vásárlás már most megterheli a boltok készleteit

A kereskedők szerint ugyanaz a jelenség figyelhető meg Somogyban, mint az ország más részein: a karácsonyi bevásárlás már hetekkel december előtt megindul, és a csokimikulás a legkeresettebb termék. A kisebb, de minőségibb édességek iránti igény is növekszik, így a vásárlók folyamatosan keresik az újabb és jobb választékot.

