Szavazás

Karácsonyi klasszikusok csatája: szavazz a kedvenc filmedre!

film

Karácsonyi klasszikusok csatája: szavazz a kedvenc filmedre!

Megérkezett az év legmeghittebb időszaka, amikor mindenki előveszi a kedvenc karácsonyi filmjeit. A klasszikusok évtizedek óta összekötik a családokat, és nincs is jobb program egy hideg téli estén, mint pokróc alá bújva, forró teával vagy kakaóval megnézni egy jól ismert, szívmelengető történetet.
Összegyűjtöttük a legnépszerűbb ünnepi filmeket, legyen szó romantikáról, vígjátékról, családi meséről vagy éppen egy kihagyhatatlan klasszikusról.

Karácsonyi filmek, Karácsonyifilmek
Galéria: Karácsonyi filmek
Reszkessetek, betörők!

Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy olvasóink szerint melyik minden idők legjobb karácsonyi filmje. Ezért indítottunk egy szavazást – válaszd ki Te is a kedvencedet, és nézd meg, mások hogyan voksolnak!

Az ünnepi hangulat már beköltözött az otthonokba, most pedig a filmek kerülnek sorra. Te melyik karácsonyi klasszikusra szavazol?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ön szerint melyik karácsonyi film a valaha volt legjobb?

 

