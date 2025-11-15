Karácsonyi ajándékot rendelne? Ez az utolsó nap, amíg megteheti

A karácsonyi rendelés idén is hatalmas csúcsforgalmat hoz a csomaglogisztikában: a Posta szerint a forgalom negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, és már december elején megjelennek a rekordnapok. A vállalat ezért külön figyelmeztetést adott ki: a december 19-ig feladott belföldi csomagok még biztosan megérkeznek karácsonyig – írja MagyarPosta.

Karácsonyi rendelés: a Posta szerint december 19. az utolsó biztos csomagfeladási határnap belföldön. Fotó:Illusztráció/Unplash

Ezt követően a kézbesítés már nem garantált, hiszen a futárok és a logisztikai központok a maximális kapacitáson dolgoznak. A későbbi feladások könnyen átcsúszhatnak az ünnepek utáni időszakra — ezt már előre hangsúlyozza a Posta.

A legnépszerűbb karácsonyi rendelés opció: az MPL csomagautomata

A karácsonyi időszakban a csomagautomaták jelentik a legbiztonságosabb átvételi módot. A hazai vásárlók közel 40 százaléka már automatát választ a rugalmasság miatt — éjjel-nappal elérhetők, és munkanapokon kétszer is feltöltik őket.

A Magyar Posta jelenleg:

700 MPL csomagautomatát,

több mint 3000 PostaPontot (MOL-kutak, Coop üzletek, posták, partnerek) üzemeltet.

Aki karácsony előtt szeretné átvenni a csomagját, annak érdemes ezt az átvételi módot választani — a raktárak leterheltsége ugyanis a hagyományos kézbesítés tempóját is befolyásolja.

Biztonságos karácsonyi rendelés belföldön: mire figyelj?

Az ünnepi időszakban megszaporodnak az ismeretlen webshopok és a kéretlen „kamucsomagok”. A Posta szerint a legjobb védekezéseket itt tudja elolvasni.