Karácsonyi rendelés online: erre figyeljen, ha nem akarja, hogy átverjék!

A Magyar Posta idén is kiadta éves közleményét, amelyben tájékoztatja a vásárlókat a legfontosabb szállítási és biztonsági tudnivalókról a karácsonyi rendelések időszakában. A tájékoztató célja, hogy a vásárlók biztonságosan és időben juthassanak hozzá ajándékaikhoz. A közlemény részletezi, mire érdemes figyelni a külföldi és belföldi rendelések során.

Ha nem figyelünk, könnyen átverhetnek a karácsonyi rendelések során – Fotó: Unsplash

Karácsonyi rendelés – hogyan kerüljük el az átveréseket?

Az ünnepi időszakban különösen fontos odafigyelni a biztonságos rendelésre. Tippek, amelyek segítenek elkerülni, hogy átverés áldozatai legyünk:

Ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén válasszuk az utánvételes fizetést az előre utalás helyett.

Mindig megbízható webáruházból rendeljünk.

Ellenőrizzük a webáruház adatait: ha a cégnév, székhely, adószám és elérhetőség is fel van tüntetve, jó eséllyel megbízható oldalról van szó. Az utánvétes fizetés lehetősége és a könnyen elérhető ügyfélszolgálat szintén erre utal.

A valós rendelés ellenőrzésére használjuk a megrendelés-azonosítókat, és átvételkor ezek alapján győződjünk meg a csomag tartalmáról.

Jelezzük előre minden átvételre jogosult személynek, ha csomagot várunk, és adjuk meg nekik a megrendelés-azonosítót is.

Újfajta internetes csalás terjed

Egyre több vásárlót érint az az átverés, amelynél a megrendelt termék helyett teljesen más árut kapnak kézhez. Az internetes csalás lényege, hogy a csomag valóban megérkezik, de a tartalom nem egyezik a megrendeléssel, így sokan csak késve jönnek rá, hogy átverték őket.

Mit tegyünk, ha internetes csalás áldozatai lettünk?

Az Origo egy korábbi cikkben összegyűjtötte, mik a legfontosabb teendők, ha valaki online csalás áldozata lett. Ezek közt szerepel a bizonyítékok mentése, a banki chargeback és a rendőrségi feljelentés.

Az Origo arról is beszámolt korábban, hogy a karácsonyi rendelést külföldi és belföldi csomag esetén meddig érdemes elintézni.