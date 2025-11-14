Kiadta a figyelmeztetést a posta, eddig rendelje meg külföldről a karácsonyi ajándékot

A magyar online kiskereskedelem tavaly 114 millió hazai és nemzetközi megrendelést kezelt, ami 15 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Az elmúlt években markánsan megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. A karácsonyi rendelések miatt a társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek – olvasható a Magyar Posta weboldalán.

A karácsonyi rendeléseket érdemes időben intézni

Fotó: Unsplash

Karácsonyi rendelésnél is fontos a biztonság

Akik november 30-a után terveznek külföldi webáruházból karácsonyi ajándékot rendelni, azoknak számolniuk kell azzal az eshetőséggel is, hogy - a karácsonyi megnövekedett csomagmennyiség miatt – a megrendelt termékeiket az ünnepek után kapják kézhez.

Az online vásárlók már közel 40 százaléka preferálja a csomagautomatás átvételt a rugalmasság és kényelem miatt. A Posta csomagautomata-hálózatának erősségei a karácsonyi időszakban mutatkoznak meg legjobban: rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, így mindenki a számára megfelelő időpontban veheti át a csomagját. Az MPL csomagautomaták előnye továbbá, hogy a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják.

A Magyar Posta tanácsa a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban összegezve, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt.

A karácsony a legnépszerűbb

Miközben a Halloween egyre több országban válik meghatározó ünneppé, a magyaroknál szerencsére továbbra is a karácsony viszi a prímet.

Nem mindenki otthon ünnepel

A karácsony szállodában is lehet meghitt. Egyre többen választják, hogy pihenéssel és kényeztetéssel töltik az év legszebb napjait.