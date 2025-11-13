Ez durva! Ilyen árak lesznek a budapesti karácsonyi vásárokon

A szervezők közölték, hogy a fix árak nem emelkedtek a karácsonyi vásárokon, a legolcsóbb ételek 1600 forintba kerülnek. Ennyiért lehet majd kapni például sima lángost, kolbászt kenyérrel, töltött káposztát vagy egy pohár forralt bort is – írja a mindmegette.hu.

Az Advent Bazilika karácsonyi vásár a Szent István-bazilika előtti téren 2024. december 1-jén

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A vásárokban tematikus gasztrohétvégék is lesznek, többek között liba-, hal-, és gulyásnapokkal, 2000–2500 forintos ételekkel.

A szervezők számára idén is fontos, hogy a látogatók minőségi ételeket kapjanak, mindezt pénztárcabarát áron. Jó hír, hogy a fix árak nem változtak tavalyhoz képest, idén is 1600 forintért lehet kapni a legolcsóbb ételeket. Maximalizált áron kapható majd a két legnagyobb budapesti vásárban a sima lángos, a sajtos tejfölös lángos, a töltött káposzta, a kolbász kenyérrel és mustárral és a sima forralt bor.

A Bazilika előtt minden este félóránként vetítik a templom történetét feldolgozó új fényfilmet, míg a Vörösmarty téren interaktív LED-fal és egy különleges, „hógömbbe” zárt Vörösmarty-szobor varázsolja ünnepivé a hangulatot.

Karácsonyi vásárok Európa-szerte

Ahogy beköszönt az advent időszaka, Európa nagyvárosaiban kezdetét veszi a karácsonyi forgatag. A 2025-ös évben a legnépszerűbb adventi, karácsonyi vásárok – köztük a Budapest, Pécs, Zágráb és Prága – már a novemberi hónapban megnyitnak.

A nürnbergi vásár különleges

Az egyik legrégebbi és legszebb karácsonyi vásár Nürnbergben található, csodás fényeivel és meghitt hangulatával teszi szebbé az odalátogató turisták számára az adventi időszakot.

