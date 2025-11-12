Mutatjuk, mikor nyitnak a nagy karácsonyi vásárok

Az adventi időszak egyik meghatározó eseménye a városok karácsonyi vásárainak nyitánya: Budapest szívében, a Vörösmarty tér és a Szent István bazilika előtti téren indul az ország egyik legnagyobb karácsonyi rendezvénye, amely ebben az évben november 14-én, tehát már pénteken megnyitja kapuit.

Karácsonyi vásár Budapesten a Balizika előtt

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Forralt bor, csillogó fények, finom illatok és ünnepi varázs – ezeket az idén is megkapjuk a karácsonyi vásárokban. A látogatók a kézműves árusokat, fényfestést és jégpályát is megtalálják majd a fővárosi eseményen.

Jó hír a vásárba kinézőknek, hogy maximalizált árú ételek, illetve pénztárcabarát, 1600 forintos menü is várja a látogatókat. De olcsó árakra azért ne számítsunk.

Baranya vármegye székhelyén, Pécsen az idén november 28-án indítják az adventi kézműves- és mesevásárt a Széchenyi téren, amely egészen december 24-ig tart – írja a Bama.

A bécsi karácsonyi vásár pénteken nyit

Nemzetközi szinten is komoly vásárok nyitnak ebben a hónapban: Zágrábban a vásár november 29-én kezdődik és 2026 januárjáig tart, míg a cseh főváros, Prága vásárai szintén november 29-től január 6-ig üzemelnek.

Bécs, az advent fővárosa, ebben az évben is számos helyszínen várja az érdeklődőket.

A Rathausplatzon és a Schönbrunn kastély előtt a vásárok – Budapesthez hasonlóan – november 14-én nyitnak, és december 26-ig tartanak majd.

Az előzetes adatok alapján a szervezők idén is hatalmas látogatószámra számítanak, hiszen a karácsonyi vásárok nemcsak a forralt bor és a kürtöskalács miatt kedveltek – hanem mert hideg téli estéken varázslatos hangulatot kínálnak az ünnepi fényekkel és az adventi hangulattal.

Az Origo a napokban mutatta be, melyek Európa legszebb karácsonyi vásárai 2025-ben, azokat a mesebeli városokat, ahol újra gyereknek érezhetjük magunkat.