Világűrbe repült a magyar karikaturista rajza

Szalai Attila már fiatal kora óta rajzol, autodidakta módon sajátítva el a művészet alapjait. Pályája Horgoson indult, ahol szabad óráiban munkatársait örökítette meg humoros stílusban. Már ekkor megmutatkozott benne a karikaturista éles megfigyelőképessége és egyedi humorérzéke, amely később egész pályáját meghatározta. Ez az emberközeli látásmód vált később a Hét Nap hetente megjelenő „Fricska” karikatúrasorozatának védjegyévé - tájékoztat a SZMA.

Szegedi közönség előtt mesélt életéről a karikaturista

Fotó: SZMA

Hogyan jutott el Szalai Attila karikatúrája a világűrbe?

Kevesen tudják, hogy Szalai Attila egyik rajza, egy Prince-portré, szó szerint elhagyta a Földet. A Délmagyarország egyik felhívása adta az ötletet: a NASA OSIRIS-REx missziójához gyűjtött művészeti alkotások közé beválasztották a karikaturista rajzát, amely így a Bennu aszteroidára jutott el. A történet egyedülálló példája annak, hogyan válhat a humor és a rajz a világűr részévé.

Miért hagyott fel Szalai Attila a politikai karikatúrákkal?

A művész elmondása szerint a karikaturista feladata nem a megosztás, hanem a tükörtartás. Éppen ezért tíz éve teljesen elfordult a politikai témáktól, és inkább az emberi helyzetek, a mindennapi élet apró abszurditásait örökíti meg.