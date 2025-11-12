Hírlevél

Rendkívüli!

karikatúra

Világűrbe repült a magyar karikaturista rajza

Kevés olyan karikaturista akad, akinek rajzai a Munkácsy-örökségtől a világűrig ívelnek. Szalai Attila vajdasági művész Szegeden mutatta be új kötetét, ahol életútjáról, inspirációiról és humorral átszőtt világlátásáról is mesélt.
karikatúraSzegedSzalai Attila

Szalai Attila már fiatal kora óta rajzol, autodidakta módon sajátítva el a művészet alapjait. Pályája Horgoson indult, ahol szabad óráiban munkatársait örökítette meg humoros stílusban. Már ekkor megmutatkozott benne a karikaturista éles megfigyelőképessége és egyedi humorérzéke, amely később egész pályáját meghatározta. Ez az emberközeli látásmód vált később a Hét Nap hetente megjelenő „Fricska” karikatúrasorozatának védjegyévé - tájékoztat a SZMA

Szegedi közönség előtt mesélt életéről a karikaturista Fotó: SZMA
Szegedi közönség előtt mesélt életéről a karikaturista
Fotó: SZMA

Hogyan jutott el Szalai Attila karikatúrája a világűrbe?

Kevesen tudják, hogy Szalai Attila egyik rajza, egy Prince-portré, szó szerint elhagyta a Földet. A Délmagyarország egyik felhívása adta az ötletet: a NASA OSIRIS-REx missziójához gyűjtött művészeti alkotások közé beválasztották a karikaturista rajzát, amely így a Bennu aszteroidára jutott el. A történet egyedülálló példája annak, hogyan válhat a humor és a rajz a világűr részévé.

Miért hagyott fel Szalai Attila a politikai karikatúrákkal?

A művész elmondása szerint a karikaturista feladata nem a megosztás, hanem a tükörtartás. Éppen ezért tíz éve teljesen elfordult a politikai témáktól, és inkább az emberi helyzetek, a mindennapi élet apró abszurditásait örökíti meg. 

Galéria: A magyar karikaturista, Szalai Attila rajzai
1/11
Semmelweis Ignác

Hogyan látja a humor szerepét a karikaturista?

Szalai Attila szerint a humor a legemberibb forma, amelyen keresztül a művészet megszólíthatja a közönséget. A humor szerinte hidat képez a különböző kultúrák között - éppúgy, ahogy a Reök-palota és Munkácsy Mihály története inspirálta őt az Alföld művészeti örökségének újragondolására. Ha pedig egyszer semmi sem inspirálná, ahogy tréfásan mondta: a vallásban keresné az új témát.

